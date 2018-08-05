Зараженные комары помогли победить лихорадку денге в отдельном городе

В городе Таунсвилл на севере Австралии удалось практически полностью победить лихорадку денге, сообщается в статье, опубликованной на Gates Open Research. За последние четыре года было выявлено четыре случая заражения, в 12,5 раз меньше, чем в предыдущий период. Помогли победить болезнь переносчики вируса денге — комары, у которых ослабили способности к его передаче.

Лихорадка денге распространена в тропическом климате, ежегодно от нее страдает около 50 миллионов человек. Это заболевание вызывается одноименным флавивирусом и переносится желтолихорадочными комарами Aedes aegypti, которые в переносят и другие вирусы, в том числе Зика, желтую лихорадку и вирус Чикунгунья. При первичном заражении болезнь переносится сравнительно легко, но у жителей эндемичных районов при многократном инфицировании может развиться геморрагическая форма. Она протекает намного тяжелее и смертность от нее составляет около 50 процентов.

Для борьбы с зараженными комарами на базе австралийского университета Монаш была создана Всемирная комариная программа (World Mosquito Program). Ее участники разработали технологию, позволяющую остановить распространение вируса, не нанося ущерба популяции комаров. Многие виды насекомых, в том числе A.aegypti несут в себе внутриклеточных симбионтов, бактерии из рода вольбахий (Wolbachia). Бактерия наследуется по материнской линии. Все яйца, которые отложила зараженная самка, будут нести вольбахию. В обмен на «кров и пищу» вольбахия защищает своих хозяев от вирусов, у некоторых видов она влияет на метаболизм витаминов и микроэлементов, а некоторые виды становятся более устойчивы к инсектицидам. Как выяснили авторы исследования в одной из предыдущих работ, вольбахия подавляет способность вирусов заражать желтолихорадочных комаров, вероятно влияя на размножение вирусных частиц. Комары перестают переносить вирусы и, соответственно, заражать людей.

Исследователи научились заражать комариные яйца вольбахиями и довели процент зараженных бактериями A.aegypti, живущих в лаборатории, до 100 процентов. Сначала ученые проверили, как будут выживать и размножаться зараженные лабораторные комары, выпущенные в природу. С 2014 года авторы статьи проводили пилотное исследование в городе Таунсвилл на севере Австралии. В городе проживает примерно 187 тысяч человек, а его площадь составляет около 190 квадратных километров. Исследование проводилось на территории 66 квадратных километров в разных частях города и в нем участвовали более шести тысяч семей и более 900 школьников. Добровольцам раздали пробирки с комариными яйцами, зараженными вольбахией, корм и воду, а когда из куколок вылуплялись комары, их выпускали на волю. Исследование продолжалось 28 месяцев, в течение которых было выпущено около четырех миллионов комаров.

В результате за почти четыре года, которые прошли с начала эксперимента было зафиксировано четыре случая заражения лихорадкой денге. Для сравнения за тот же период времени до начала пилотного исследования денге заболело 54 жителя города, в 12,5 раз больше.

Второе пилотное исследование участники комариной программы планируют провести в Индонезии, в городе Йогьякарта с населением около 400 тысяч человек.

Ранее ученые выяснили, что на риск заболеть тяжелой формой лихорадкой денге влияет количество антител в крови и эта зависимость не линейна. При определенной концентрации антитела перестают защищать организм от вируса и вероятность заболеть геморрагической формой лихорадки возрастает.