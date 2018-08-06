Водителей заставят платить за проезд, чтобы избавить города от пробок

Статья с описанием предложения опубликована в журнале Nature.

По оценкам авторов исследования, в прошлом году пробки в США, Германии и Великобритании в общей сложности принесли убыток на сумму 461 миллиард долларов. Дело в том, что в пробке автомобиль тратит на 80% больше топлива, чем при нормальном движении. Это загрязняет окружающую среду, ведет к ухудшению здоровья и, в конечном итоге, складывается в миллиардные экономические потери. Ученые предлагают бороться с пробками не с помощью строительства новых дорог или интеллектуальных систем навигации, а экономическими же мерами — с помощью особой системы налогов.

Экономисты предлагают использовать своеобразную динамическую модель «ценообразования дорог». Это не потребует дополнительного оборудования кроме уже имеющихся навигационных систем — сегодня навигатор может отследить положение автомобиля с точностью до нескольких сантиметров. Единственное, что нужно добавить — научиться в режиме реального времени назначать стоимость проезда по той или иной дороге в зависимости от того, насколько она загружена. Например, у водителя есть два возможных маршрута от дома до работы, но на одном из них машин в данный момент больше, значит ехать по ней будет дороже.