Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Теракт и американская дочь: тайная жизнь Тутберидзе
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Рома Зверь показал подросших дочерей
У москвички украли дверь за миллион рублей
Как осуществить свою мечту... через неделю
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
10 звездных сыновей, которых не отличить от их пап (фото)
Пиппа Миддлтон рассказала, как проходит ее беременность
Умерла актриса Шарлотта Рэй
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Еще одна звезда "Аншлага" разводится после 20 лет брака - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Юлия Началова изменила цвет волос и стала неузнаваемой
Будущая невестка Сенчуковой и Рыбина покорила Сеть красотой
Актер Черненко скончался на 57-м году жизни
Невесту несколько часов оскорбляла Сябитова на шоу
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
12:23 (мск), источник: Индикатор

Водителей заставят платить за проезд, чтобы избавить города от пробок

Американские и немецкие экономисты предложили ввести для автомобилистов динамический налог — его будут высчитывать в режиме реального времени в зависимости от того, когда, где и сколько водитель провел времени в дороге. Разработка должна снизить количество пробок и защитить окружающую среду от загрязнения.

Статья с описанием предложения опубликована в журнале Nature.

По оценкам авторов исследования, в прошлом году пробки в США, Германии и Великобритании в общей сложности принесли убыток на сумму 461 миллиард долларов. Дело в том, что в пробке автомобиль тратит на 80% больше топлива, чем при нормальном движении. Это загрязняет окружающую среду, ведет к ухудшению здоровья и, в конечном итоге, складывается в миллиардные экономические потери. Ученые предлагают бороться с пробками не с помощью строительства новых дорог или интеллектуальных систем навигации, а экономическими же мерами — с помощью особой системы налогов.

Экономисты предлагают использовать своеобразную динамическую модель «ценообразования дорог». Это не потребует дополнительного оборудования кроме уже имеющихся навигационных систем — сегодня навигатор может отследить положение автомобиля с точностью до нескольких сантиметров. Единственное, что нужно добавить — научиться в режиме реального времени назначать стоимость проезда по той или иной дороге в зависимости от того, насколько она загружена. Например, у водителя есть два возможных маршрута от дома до работы, но на одном из них машин в данный момент больше, значит ехать по ней будет дороже.

Авторы подчеркивают, что такая система не станет препятствием для автомобилистов и даже наоборот — позволит увеличить пропускную способность дорог, контролируя потоки машин. Она поможет избежать гигантских экономических потерь, а сэкономленные средства можно будет пустить на ремонт автомагистралей, сокращение топливных и других налогов.

 Исследование проблем мигрантов выявило недальновидность российской политики
Собаки не умеют мириться после ссоры
На Украине обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Ученые рассказали, когда Солнце уничтожит Землю
Кругом враги: почему Лукашенко отвернулся от России
Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Аникеев вышел на свободу
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
Mail.Ru Group предложила амнистию осужденных за лайки и репосты
В Англии вырос огурец рекордной длины
Спорт
У Карпина лучшая команда первых двух туров. Но нужно добавлять Самое солидное выступление старта сезона
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал Нешуточный скандал разгорелся в Аргентине, где благодаря шоферу удалось «накрыть» чиновников-коррупционеров
Кино
Умерла актриса Шарлотта Рэй Звезда мюзикла «Волосы» и многочисленных ситкомов скончалась на 93-м году жизни
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»
Американцам запретили курить в квартирах
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь