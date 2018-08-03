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15:50 (мск), источник: СуперОмск

Бузова анонсировала открытие в Омске образовательного центра для детей

Певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова анонсировала появление в Омске центра для одаренных детей «Сириус». Об этом телезвезда сообщила на своей страничке в Instagram.

«В прошлом году в Сочи при поддержке президента создали уникальный центр для одаренных детей “Сириус”, я об этом много писала. Мне кажется, что таланты нужно развивать с самого раннего возраста. А не отправлять детей получать образование, которое им в будущем не пригодится. Похожий центр создали в Калужской области и теперь планируют в Омске. Так держать, пусть подобных заведений будет больше», — высказалась Ольга Бузова.

Отметим, что подписчики Ольги Бузовой сочли этот пост довольно необычным для скандально известной телеведущей.

Отметим, что образовательный центр «Сириус» был создан в Сочи на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России Владимира Путина. Сам Путин возглавил попечительский совет фонда «Талант и успех», который и курирует данный проект. Задача центра — профессиональная поддержка, развитие одаренных детей со всей России и обеспечение их взаимодействия с потенциальными работодателями.

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