Бузова анонсировала открытие в Омске образовательного центра для детей

«В прошлом году в Сочи при поддержке президента создали уникальный центр для одаренных детей “Сириус”, я об этом много писала. Мне кажется, что таланты нужно развивать с самого раннего возраста. А не отправлять детей получать образование, которое им в будущем не пригодится. Похожий центр создали в Калужской области и теперь планируют в Омске. Так держать, пусть подобных заведений будет больше», — высказалась Ольга Бузова.