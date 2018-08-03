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15:45 (мск), источник: dostup1.ru

Режим НМУ в Челябинске продлили до понедельника

Жителям рекомендуют по возможности сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс, занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых комплексах.

Источник: Reuters

До 11 утра понедельника, 6 августа, в областном центре введен режим неблагоприятных метеоусловий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Челябинский Гидрометцентр.

«В приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с не благоприятными для рассеивания примесей погодными условиями — слабый ветер, ночная инверсия — объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении ЦГМС.

Режим НМУ будет действовать с восьми часов утра субботы, 4 августа, до 11часов 6-го в областном центре и на территории отдельных предприятий Челябинской области.

Промышленным предприятиям предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ, чиновникам — запретить движение грузового автотранспорта в спальных районах.

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