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16:04 (мск), источник: Newsroom24.ru

Названы три основных недуга нижегородцев

Среди них преобладают болезни системы кровообращения.

Источник: Newsroom24.ru

Все больше нижегородцев страдают от болезней кровеносной системы. Об этом сообщил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Нижегородской области Алексей Балавин на пресс-конфренции 3 августа.

В январе-июне 2018 года в Нижегородской области зарегистрировано 347 тысяч случаев заболеваний различными видами болезней. Из них 36 тысяч случаев заболеваний выявлено впервые.

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«174 тысячи случаев заболеваний приходится на болезни системы кровообращения. Среди этих случаев у 60% больных диагностировано повышенное артериальное давление. При этом более 50% пациентов курит и имеет избыточный вес из-за нерационального питания», — отметил Алексей Балавин.

По словам Алексея Балавина, на втором месте- заболевания эндокринной системы. За первое полугодие текущего года их зарегистрировано 54 тысячи случаев. Третье место занимают заболевания органов желудочно-кишечного тракта — 7,9 тысяч случаев.

Ранее сообщалось, что уровень первичной заболеваемости снизился в Нижегородской области в 2017 году.

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