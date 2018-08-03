Названы три основных недуга нижегородцев

Все больше нижегородцев страдают от болезней кровеносной системы. Об этом сообщил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Нижегородской области Алексей Балавин на пресс-конфренции 3 августа. В январе-июне 2018 года в Нижегородской области зарегистрировано 347 тысяч случаев заболеваний различными видами болезней. Из них 36 тысяч случаев заболеваний выявлено впервые.

Нижегородцев будут проверять на онкозаболевания раз в два года