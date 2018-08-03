Названы три основных недуга нижегородцев
Среди них преобладают болезни системы кровообращения.
Среди них преобладают болезни системы кровообращения.
Все больше нижегородцев страдают от болезней кровеносной системы. Об этом сообщил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Нижегородской области Алексей Балавин на
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«174 тысячи случаев заболеваний приходится на болезни системы кровообращения. Среди этих случаев у 60% больных диагностировано повышенное артериальное давление. При этом более 50% пациентов курит и имеет избыточный вес
По словам Алексея Балавина, на втором месте- заболевания эндокринной системы. За первое полугодие текущего года их зарегистрировано 54 тысячи случаев. Третье место занимают заболевания органов
Ранее сообщалось, что уровень первичной заболеваемости снизился в Нижегородской области в 2017 году.