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15:42 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии в 1,3 раза увеличился миграционный отток

В Башкирии с прошлого года в 1,3 раза увеличился миграционный отток. Об этом сообщает премьер-министр правительства региона Рустэм Марданов.

Он также отметил, что принятая правительством республики концепция миграционной политики РБ на период до 2025 года не позволила выпрямить ситуацию и Минэкономразвития республики совместно с профильными ведомствами было поручено актуализировать план мероприятий по реализации концепции.

Министр экономического развития РБ Сергей Новиков подчеркнул, что в качестве составляющих индикаторов, влияющих на миграцию, в концепции определены такие показатели, как среднемесячная заработная плата, уровень бедности, коэффициент напряженности на рынке труда, доля выбывших за пределы республики в связи с учебой, уровень обеспеченности населения республики врачами, удовлетворенность населения качеством госуслуг, предоставляемых в сфере социальной поддержки населения.

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