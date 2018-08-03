В Башкирии в 1,3 раза увеличился миграционный отток
В Башкирии с прошлого года в 1,3 раза увеличился миграционный отток. Об этом сообщает
В Башкирии с прошлого года в 1,3 раза увеличился миграционный отток. Об этом сообщает
Он также отметил, что принятая правительством республики концепция миграционной политики РБ на период до 2025 года не позволила выпрямить ситуацию и Минэкономразвития республики совместно с профильными ведомствами было поручено актуализировать план мероприятий по реализации концепции.
Министр экономического развития РБ Сергей Новиков подчеркнул, что в качестве составляющих индикаторов, влияющих на миграцию, в концепции определены такие показатели, как среднемесячная заработная плата, уровень бедности, коэффициент напряженности на рынке труда, доля выбывших за пределы республики в связи с учебой, уровень обеспеченности населения республики врачами, удовлетворенность населения качеством госуслуг, предоставляемых в сфере социальной поддержки населения.