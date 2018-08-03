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15:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Казани согласовали пикет в защиту татарского языка

Исполком Казани согласовал Всетатарскому общественному центру (ВТОЦ) пикет в парке Тинчурина.

Акция пройдет 7 августа «в защиту татарского языка» и против принятого Госдумой «антиконституционного, антинародного закона о добровольном изучении государственных языков республик РФ», сообщил «Ъ-Казань» председатель президиума организации Фарит Закиев.

Напомним, ранее ВТОЦ планировал провести митинг 31 июля, однако мэрия акцию запретила. Вахитовский райсуд Казани поддержал запрет чиновников.

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