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18:27 (мск), источник: Газета.Ру

Европейские СМИ «потеряли» Ангелу Меркель

Европейские СМИ задались вопросом, куда делась канцлер Германии Ангела Меркель, увидев, что супруг канцлера, с которым она обычно проводит отпуск, отдыхает в одиночестве. Рейтинги канцлера между тем идут вниз и вскоре ее ждет вызов «на ковер» во время очередной встречи руководства партии христианских демократов.

Источник: Reuters

Обычно в это время года канцлер Германии Ангела Меркель находится в отпуске и по традиции отдыхает с супругом в итальянских Альпах, однако этим летом Иоахим Зауэр — муж германского лидера — отдыхает в одиночестве. На это обстоятельство первым обратил внимание таблоид Bild, а на сайте появилась статья под названием «Где прячется Меркель?».

Журналисты даже предположили, что у четы Меркель — Зауэр мог случиться «семейный кризис», или же канцлер занята какой-то «секретной миссией».

При этом британская The Telegraph отмечает, что «никто не знает, где находится госпожа Меркель и с кем она проводит свободное время». Издание добавляет, что представители правительства отказываются давать информацию о частной жизни канцлера.
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Подобным же вопросом задается и агентство Reuters, которое отмечает, что последний раз Меркель и ее супруга видели вместе 25 июля в Баварии во время посещения фестиваля Ричарда Вагнера. Супруги вместе уже 20 лет и любят концерты классической музыки. Сам Зауэр по специальности — профессор-химик, как и Меркель в прошлом, — на публике появляется редко.

СМИ констатируют, что интрига вокруг Меркель разрешится 20 августа, когда должна состояться ее встреча руководства Христианско-демократической партии.

Вероятнее всего, канцлер обдумывает, что она скажет однопартийцам, учитывая, что ее положение не назовешь блестящим.

Согласно опросу Bild, рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС канцлера Германии упал до минимума за последние 12 лет и в настоящий момент составляет 29%.

При этом рейтинг Социал-демократической партии составил 18%, а партии «Альтернатива для Германии» — уже 15%.

Кроме того, оппоненты Меркель в последнее время достаточно жестко критикуют канцлера. В частности, глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер настаивает, что срок полномочий федерального канцлера необходимо ограничить восемью или десятью годами.

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«Девочка Коля»

Меркель, действительно, один из главных политических долгожителей Европы. На своем посту она находится с 2005 года, и стала первым руководителем в новейшей истории ФРГ, рожденном в другом государстве. Меркель, бывшая гражданка ГДР, которая после объединения Германии попала в поле зрения тогдашнего канцлера Гельмута Коля.

Патриарх германской политики стал политическим ментором Ангелы Меркель, а ее саму называли «девочкой Коля». Правда, впоследствии отношения политиков испортились.

Последние выборы для Меркель стали тяжелым испытанием — она еле-еле смогла договориться о создании правящей коалиции, после того как войти в кабинет отказались социал-демократы.

Однако, несмотря на то что правительство все же удалось сформировать, в нем вновь начались разногласия — камнем преткновения стал миграционный кризис. При этом обращает на себя внимание, что конфликт разгорелся внутри традиционного германского политического блока — ХДС/ХСС. В июне — после срыва обсуждения стратегии по преодолению миграционной проблемы (Masterplan Migration), которую разрабатывал глава МВД страны Хорст Зеехофер, — он заявил, что «больше не может работать» с Ангелой Меркель.

Глава МВД Зеехофер является председателем баварского Христианско-социального союза (ХСС), входящего в правящую коалицию с «Христианско-демократическим союзом» (ХДС) — партией, возглавляемой Меркель.

Источник: AP 2018

Не сложились у Меркель и отношения с президентом США Дональдом Трампом, который потребовал от Германии на саммите НАТО увеличить траты на оборону до 2% Он также всячески демонстрировал пренебрежение к германскому лидеру во время личного общения с ней. В этой связи за канцлера даже вступилась глава бундесвера Урсула фон дер Ляйен.

По мнению министра, такое поведение Трампа предполагает, что это может быть связано со старомодными представлениями Трампа о женщинах. По словам фон дер Ляйен, такая женщина, как немецкий канцлер Ангела Меркель, уважаемая и имеющая большой опыт, в его картине мира, видимо, до сих пор не встречалась.

Правда, потом глава бундесвера пошла на попятную и сообщила, что Трамп исправился.

«Сначала он (Трамп — “Газета.Ru”) даже не хотел подать ей (Меркель — “Газета.Ru”) руку. Сейчас он относится к ней с уважением, слушает ее внимательно», — заявила фон дер Ляйен.
Источник: РИА "Новости"

По иронии судьбы комфортным партнером для переговоров для Меркель стал президент России Владимир Путин. Несмотря на сложные отношения между двумя странами, у Путина и Меркель «хорошие рабочие отношения», говорил «Газете.Ru» российский германист Владислав Белов. Сам Путин называет Меркель по имени — «Ангелой» — и даже рассказал, что она привозит ему его любимое восточногерманское пиво, а он дарит ей копченую рыбу. Известно, что Путин многие годы проработал в ГДР и хорошо знаком с восточно-германской культурой и бытом, который окружал и Меркель в то время.

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