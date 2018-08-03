Новая Зеландия: альпинист неделю ждал помощи в снежной пещере

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Харча во время восхождения застала непогода, препятствовавшая его дальнейшему передвижению по маршруту. Погода не улучшалась в течение почти семи дней, все это время он ждал помощи, выкопав себе пещеру в снегу.

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Об исчезновении Терри Харча стало известно в понедельник, когда он не вернулся в расчетное время с восхождения на вершину горы Аспайринг (высота 3033 м). О том, что Харч все еще не вернулся с восхождения, спасателям сообщил его товарищ.

Во вторник спасатели получили сигнал, отправленный с аварийного спутникового устройства (радиомаяка) альпиниста. Точнее, устройство самостоятельно сгенерировало сигнал бедствия, отправив его американской компании-поставщику этих устройств. Американская компания, в свою очередь, связалась с координационным центром спасательной службы Новой Зеландии и сообщила данные о местонахождении альпиниста.

Однако поискам пропавшего альпиниста препятствовали плохие погодные условия: скорость ветра в горах достигала 60 км в час, также не прекращался сильный снегопад, а температура воздуха опустилась значительно ниже ноля градусов по Цельсию.

Спасательная операция

Спасатели смогли найти альпиниста только в четверг — во время кратковременного улучшения погоды.

Вертолет около 10 минут кружил в районе, где, согласно переданным радиомаяком координатам, должен был находиться Терри Харч. В итоге альпинист услышал вертолет и вышел из своего убежища.

Спасатели были удивлены тем, что Терри Харч был в состоянии стоять и махать, привлекая внимание экипажа вертолета.

Из-за сильного ветра спасателям пришлось отказаться от спуска с вертолета на тросе с использованием лебедки — они добрались до Харча на лыжах. С собой спасатели привезли палатку, одежду для Харча и горячую еду. Из-за плохих погодных условий и лавиноопасной ситуации спасателям пришлось разбить лагерь и остаться на ночь на склоне вместе с альпинистом.

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Снаряжение Терри Харча — в том числе спальник и горелка — были обнаружены ниже по склону. Очевидно, что Харч был уверен в том, что вернется с вершины в день восхождения до наступления ночи.

Утром в пятницу погода немного улучшилась и спасатели смогли доставить Харча в больницу на вертолете.

По признанию спасателей, Терри Харч находится в довольно неплохом состоянии, если принять во внимание, что ему пришлось пережить. Сообщается, что альпинист получил только небольшие обморожения кожи.

Пресс-секретарь спасательной службы города Ванака Фил Мельхиор отметил, что Харч принял правильные решения в сложившейся ситуации.

Нужно знать, как позаботиться о себе, когда ты оказался в ловушке — при таких погодных условиях, значительно выше снеговой линии и на столь долгое время. Фил Мельхиор Официальный представитель спасательной службы

Укрытие в снегу

По мнению спасателей, Терри Харча спасло во многом его решение вырыть себе пещеру в снегу: укрытие помогло альпинисту продержаться до прибытия спасателей столь долгое время.

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Терри Харч — отставной военный, который одно время проходил службу на военной базе Lavarack Barracks близ города Таунсвилл. В 2014 году он поднимался на гору Кука (высота над уровнем моря 3724 м) в рамках акции по сбору средств для благотворительной организации Soldier On, которая оказывает помощь военным, получившим инвалидность во время службы.

Спасательная служба предупредила альпинистов и путешественников об опасностях восхождений в зимний период. Спасатели напомнили, что у восходителей должно быть соответствующее этому времени года снаряжение, одежда и аварийный радиомаяк.

Как отметили в спасательной службе, Терри Харч пользовался устаревшим устройством, которое с ошибкой передало информацию о его местонахождении. Хотя, по признанию спасателей, это почти не отразилось на времени поисков, так как спасательную операцию приходилось приостанавливать из-за погоды. Однако в другой ситуации ошибка в данных о местонахождении альпиниста могла быть фатальной.

За последнее десятилетие в горах, расположенных на территории новозеландского национального парка Маунт-Аспайринг, погибли более 30 человек.