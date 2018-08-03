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15:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В эти выходные МЧС предупреждает жителей Татарстана о дождях, грозах и граде

В эти выходные, 4 и 5 августа, согласно предупреждению МЧС Татарстана, в республике ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15−20 м/с, локально до 22 м/с.

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Источник: Комсомольская правда

А в отдельных районах и вовсе возможен сильный дождь, град.

При этом по данным Гидрометцентра Татарстана, в выходные в регионе погода ожидается жаркая, но облачная. В субботу минимальные температуры воздуха ночью будут колебаться от +15 до +20 градусов, а днем максимальные значения будут от +23 до +28, в южных районах (Буинск, Болгар, Тетюшево, Чистополь, Аксубаево, Нурлат, Альметьевск, Заинск, Азнакаево, Бугульма) до +31 градуса.

В воскресенье ситуация измениться несильно — от +14 до +19 ночью и от +23 до +28 днем. 6 августа, в понедельник, погода также не улучшится — республику не покинут дожди, но выглянет солнце.

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