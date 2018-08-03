В эти выходные МЧС предупреждает жителей Татарстана о дождях, грозах и граде

При этом по данным Гидрометцентра Татарстана, в выходные в регионе погода ожидается жаркая, но облачная. В субботу минимальные температуры воздуха ночью будут колебаться от +15 до +20 градусов, а днем максимальные значения будут от +23 до +28, в южных районах (Буинск, Болгар, Тетюшево, Чистополь, Аксубаево, Нурлат, Альметьевск, Заинск, Азнакаево, Бугульма) до +31 градуса.