МЧС предупреждает Петербург о ливне и граде к концу дня
Изнуряющую петербуржцев жару сменит другое экстремальное погодное явление: в Северную столицу придут ливни и град. Об этом 3 августа предупреждает городское МЧС.
Изнуряющую петербуржцев жару сменит другое экстремальное погодное явление: в Северную столицу придут ливни и град. Об этом 3 августа предупреждает городское МЧС.
По информации ведомства, непогоду следует ждать в течение ближайших часов. На Петербург обрушатся ливни, грозы и град, дискомфорта добавят порывы ветра до 12−15 м/с.
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