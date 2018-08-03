МЧС предупреждает Петербург о ливне и граде к концу дня

Источник: AP 2018

По информации ведомства, непогоду следует ждать в течение ближайших часов. На Петербург обрушатся ливни, грозы и град, дискомфорта добавят порывы ветра до 12−15 м/с.

Как сообщается на сайте Северо-Западного Гидрометеоцентра, гроза ожидается в начале ночи, а предшествовать ей будут кратковременные дожди. Ночью столбик термометра опустится до +18…+20 градусов.