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15:51 (мск), источник: Фонтанка

МЧС предупреждает Петербург о ливне и граде к концу дня

Изнуряющую петербуржцев жару сменит другое экстремальное погодное явление: в Северную столицу придут ливни и град. Об этом 3 августа предупреждает городское МЧС.

Источник: AP 2018

По информации ведомства, непогоду следует ждать в течение ближайших часов. На Петербург обрушатся ливни, грозы и град, дискомфорта добавят порывы ветра до 12−15 м/с.

Как сообщается на сайте Северо-Западного Гидрометеоцентра, гроза ожидается в начале ночи, а предшествовать ей будут кратковременные дожди. Ночью столбик термометра опустится до +18…+20 градусов.

Ранее синоптики пообещали, что первый августовский уик-энд в Петербурге станет мокрым.

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