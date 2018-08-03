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15:28 (мск), источник: ИА Башинформ

Диспансеризация показала, чем чаще болеют жители Башкирии

Диспансеризация населения Башкирии показала, что жители республики чаще всего страдают от болезней кровообращения (29,4%), эндокринной (22,1%) и нервной системы (10,5%). Таковы данные диспансеризации взрослого населения за первое полугодие текущего года.

Источник: Башинформ

По словам заместителя министра здравоохранения РБ Юлии Кофановой, за указанный период осмотр прошли более 363 тысяч человек (50,3%), из них трудоспособного возраста — более 253 тысяч человек.

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По результатам осмотров первая группа здоровья (граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания и отсутствуют факторы риска) из общего числа прошедших диспансеризацию определена у 16,4%, вторая (не установлены хронические неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска) — у 30% и третья (имеются хронические неинфекционные заболевания, требуется установление диспансерного наблюдения и оказания специализированной медицинской помощи) — у 53,6%. Всего установлено более 27 тысяч случаев впервые выявленных заболеваний.

Среди социально-значимых заболеваний выявлено: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением — 4549 случаев, причем 2778 случаев у людей трудоспособного возраста; ишемическая болезнь сердца — 761 случай, из них в трудоспособном возрасте — 371; злокачественные новообразования — 111, из них в трудоспособном возрасте — 41; туберкулез — 5 (все в трудоспособном возрасте); сахарный диабет — 487, из них в трудоспособном возрасте — 249.

В 2018 году в регионе запланировано охватить диспансеризацией более 722 тысяч человек.

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