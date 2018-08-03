Первый в России золотой гвоздь «забьют» в Гафурийском районе Башкирии

Разрез Усолка, находящийся на территории санатория «Красноусольский» в Гафурийском районе Башкирии признан международной комиссией по стратиграфии эталонным геологическим объектом.

Если выражаться научным языком, разрез признан глобальным стратотипом нижней границы сакмарского яруса. Учёные доказали, что данные горные породы образовались 294 миллиона назад, и теперь могут служить эталоном при описании подобных объектов в других регионах и странах.

В России таких объектов, которые уже были бы утверждены в качестве точки отсчёта какого-либо древнего периода времени, пока нет. Красноусольский стал первым и в скором времени его посетят члены международной комиссии, чтобы забить в него так называемый «золотой гвоздь», символизирующий нижнюю границу Сакмарского века (яруса), начавшегося 294 млн лет назад и длившегося 10 млн лет.

«Этому предшествовала длительная работа вначале по изучению этого разреза, затем по представлению результатов российскому и международному стратиграфическим сообществам, — говорит сотрудник Института геологии и геохимии УрО РАН Валерий Черных, изучавший разрез Усолка. — Было проведено несколько экскурсий с участием китайских, японских, итальянских, американских и канадских специалистов, материалы публиковались в отечественных и зарубежных журналах. Признание таких разрезов на международном уровне важно не только с научной точки зрения. Иногда эти объекты становятся важными элементами туристических маршрутов».

В августе группа учёных, занимавшихся продвижением Красноусольского разреза в стратиграфическую шкалу, оценят его состояние.

«Перед презентацией разреза международной комиссии, его надо расчистить и построить монумент рядом, — прокомментировала UFA.AIF.RU доцент Казанского федерального университета Гузаль Сунгатуллина. — Сейчас там установлен стенд с описанием объекта».

Стратиграфической шкалой ученые всего мира мерят геологическое время, с её помощью устанавливают возраст пород. Построена она с учётом эволюционного развития тех или иных организмов, остатки которых сохраняются в ископаемом состоянии. Каждый временной этап имеет название и протяженность.