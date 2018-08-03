Сотрудник МФЦ Нижнего Новгорода уволен за проволочки с документами по маткапиталу

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, руководством МКУ «МФЦ» выявлен факт нарушения сроков отправки документов сотрудниками отдела в Нижегородском и Советском районах в рамках электронного взаимодействия с управлением ПРФ.

Речь идёт о документах на выдачу государственного сертификата на материнский капитал, которые на настоящий момент уже приняты и направлены в управление ПФР.

Согласно информации, главным специалистам, ответственным за передачу пакетов документов в исполнительный орган, вынесено дисциплинарное взыскание с лишением выплат стимулирующего характера по итогам работы за месяц.

Кроме того, с заведующим отдела МКУ «МФЦ» в Нижегородском и Советском районах были расторгнуты трудовые отношения.

Произошло это в результате внутренней служебной проверки, данные которой объективно подтвердились региональной прокуратурой.