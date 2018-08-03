Сотрудник МФЦ Нижнего Новгорода уволен за проволочки с документами по маткапиталу
Нижний Новгород. 3 августа.
Нижний Новгород. 3 августа.
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Речь идёт о документах на выдачу государственного сертификата на материнский капитал, которые на настоящий момент уже приняты и направлены в управление ПФР.
Согласно информации, главным специалистам, ответственным за передачу пакетов документов в исполнительный орган, вынесено дисциплинарное взыскание с лишением выплат стимулирующего характера по итогам работы за месяц.
Кроме того, с заведующим отдела МКУ «МФЦ» в Нижегородском и Советском районах были расторгнуты трудовые отношения.
Произошло это в результате внутренней служебной проверки, данные которой объективно подтвердились региональной прокуратурой.
Ранее сообщалось о том, что зампрокурора Нижегородской области Дмитрий Жиделев уволен в связи с утратой доверия.