Новый светофор появился на проспекте Гагарина
Он установлен в районе дома № 121.
Он установлен в районе дома № 121.
Монтаж светофорного объекта осуществлен в районе дома № 121 на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 3 августа. Об этом сообщает
В данном месте, по информации ГИБДД, часто происходят автоаварии. В 2017 году здесь зарегистрировано 7 наездов на пешеходов, один из которых погиб.
Новый объект установлен по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Он оборудован светодиодными светофорами и кнопками для пешеходов с обеих сторон проезжей части.
Светофор заработает в начале сентября.
Кроме того, до осени в Нижнем Новгороде будут модернизированы 14 светофорных объектов. «Она включает в себя замену светофоров на современные, а также замену оборудования, которое управляет работой светофоров», — сообщил главный инженер СМЭУ ГУВД Нижегородской области Дмитрий Немичев.
Кстати, ознакомиться с программой реализации в регионе приоритетного проекта РФ «Безопасные и качественные дороги» можно на официальном сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Оценить качество исполнения программы — в соцсети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопасные и качественные дороги | Н. Новгород».