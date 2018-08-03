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15:30 (мск), источник: Newsroom24.ru

Новый светофор появился на проспекте Гагарина

Он установлен в районе дома № 121.

Монтаж светофорного объекта осуществлен в районе дома № 121 на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В данном месте, по информации ГИБДД, часто происходят автоаварии. В 2017 году здесь зарегистрировано 7 наездов на пешеходов, один из которых погиб.

Новый объект установлен по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Он оборудован светодиодными светофорами и кнопками для пешеходов с обеих сторон проезжей части.

Светофор заработает в начале сентября.

Кроме того, до осени в Нижнем Новгороде будут модернизированы 14 светофорных объектов. «Она включает в себя замену светофоров на современные, а также замену оборудования, которое управляет работой светофоров», — сообщил главный инженер СМЭУ ГУВД Нижегородской области Дмитрий Немичев.

Кстати, ознакомиться с программой реализации в регионе приоритетного проекта РФ «Безопасные и качественные дороги» можно на официальном сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Оценить качество исполнения программы — в соцсети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопасные и качественные дороги | Н. Новгород».

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