В Сочи над морем прогнозируют образование смерчей
4 августа на участке
4 августа на участке
По сообщению управления гражданской обороны и защиты населения мэрии Сочи, до конца суток 3 августа и в течении 4 августа на курорте пройдет сильный дождь с грозами. Местами будут ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 20−22 метров в секунду.
На реках может резко подняться уровень воды и достигнуть неблагоприятных отметок. Кроме того, увеличивается риск схода селей небольшого объема.
— По требованию главы города все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности, — сообщили «Комсомольской правде-Кубань» в
Мэрия просит принять жителей и гостей города необходимые меры предосторожности, а при возникновении ЧС звонить по номеру 112.