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16:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сочи над морем прогнозируют образование смерчей

4 августа на участке Магри-Веселое синоптики прогнозируют формирование смерчей.

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По сообщению управления гражданской обороны и защиты населения мэрии Сочи, до конца суток 3 августа и в течении 4 августа на курорте пройдет сильный дождь с грозами. Местами будут ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 20−22 метров в секунду.

На реках может резко подняться уровень воды и достигнуть неблагоприятных отметок. Кроме того, увеличивается риск схода селей небольшого объема.

— По требованию главы города все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности, — сообщили «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Мэрия просит принять жителей и гостей города необходимые меры предосторожности, а при возникновении ЧС звонить по номеру 112.

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