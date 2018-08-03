В Сочи над морем прогнозируют образование смерчей

По сообщению управления гражданской обороны и защиты населения мэрии Сочи, до конца суток 3 августа и в течении 4 августа на курорте пройдет сильный дождь с грозами. Местами будут ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 20−22 метров в секунду.

На реках может резко подняться уровень воды и достигнуть неблагоприятных отметок. Кроме того, увеличивается риск схода селей небольшого объема.

— По требованию главы города все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности, — сообщили «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.