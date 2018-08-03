На Нижегородскую область надвигаются грозы, ливни и град

Источник: AP 2018

Согласно информации, порывы ветра могут достигать 13−18 метров в секунду. Такая погода сохранится и к утру 4 августа.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня. Могут оборваться провода и нарушиться работа объектов ЖКХ. Кроме того, специалисты предупреждают о возможных затруднениях при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

Из-за такой погоды также прогнозируется увеличение ДТП и подтопения.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует жителям не покидать дома во время града и держаться подальше от окон.

— Без особой необходимости не выезжайте на личном транспорте. Управляя транспортным средством, снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение, — посоветовали в ведомстве.