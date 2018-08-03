В Уфе детей не пускают в садики из-за вируса кори

Источник: Комсомольская правда

Уфимский детский сад № 51 запрещает воспитанникам посещать учреждение «по причине отсутствия прививки», сообщает портал «UfacityNews».

Одна из местных жительниц обратилась в администрацию и попросила разъяснить ситуацию. Весьма логично, ведь в самом детском саду карантина нет, а по факту ограничения есть.

Женщине вручили бумагу, в которой говорится, что запрет снимут после того, как будет устранена угроза распространения кори или родители смогут подтвердить наличие прививки у ребенка.