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16:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе детей не пускают в садики из-за вируса кори

Администрация города вводит ограничения.

Источник: Комсомольская правда

Уфимский детский сад № 51 запрещает воспитанникам посещать учреждение «по причине отсутствия прививки», сообщает портал «UfacityNews».

Одна из местных жительниц обратилась в администрацию и попросила разъяснить ситуацию. Весьма логично, ведь в самом детском саду карантина нет, а по факту ограничения есть.

Женщине вручили бумагу, в которой говорится, что запрет снимут после того, как будет устранена угроза распространения кори или родители смогут подтвердить наличие прививки у ребенка.

Уфимка намерена обратиться в суд. По ее мнению должностные лица, составившее приказ о запрете на посещение, превышают свои полномочия.

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