В Уфе детей не пускают в садики из-за вируса кори
Администрация города вводит ограничения.
Администрация города вводит ограничения.
Уфимский детский сад № 51 запрещает воспитанникам посещать учреждение «по причине отсутствия прививки», сообщает портал «UfacityNews».
Одна из местных жительниц обратилась в администрацию и попросила разъяснить ситуацию. Весьма логично, ведь в самом детском саду карантина нет, а по факту ограничения есть.
Женщине вручили бумагу, в которой говорится, что запрет снимут после того, как будет устранена угроза распространения кори или родители смогут подтвердить наличие прививки у ребенка.
Уфимка намерена обратиться в суд. По ее мнению должностные лица, составившее приказ о запрете на посещение, превышают свои полномочия.