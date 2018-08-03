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16:24 (мск), источник: НИА Самара

С 6 августа в Самаре возобновляется движение троллейбуса № 16


Отправление первого троллейбуса от остановки «Губернский рынок» в 05:59, от остановки «6-й причал» в 06:32.

В связи с обустройством остановочных пунктов «6-й причал» по ул. Максима Горького и «ул. Пионерская» по ул. Водников с 06.08.2018 возобновляется движение троллейбусного маршрута № 16 «Губернский рынок — 6-й причал».

Троллейбусы проследуют от Губернского рынка по улицам Агибалова, Льва Толстого, Братьев Коростелевых, Ленинградской, Самарской, Некрасовской, Куйбышева, Пионерской, Алексея Толстого, Крупской, Водников, Комсомольской, Максима Горького до остановки «6-й причал». В обратном направлении — по улицам Максима Горького, Венцека, Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерской, Куйбышева, Некрасовской, Самарской, Ленинградской, Братьев Коростелевых, Льва Толстого, Спортивной, Агибалова.

Отправление первого троллейбуса от остановки «Губернский рынок» в 05:59, от остановки «6-й причал» в 06:32. Отправление последнего троллейбуса от остановки «Губернский рынок» в 22:01, от остановки «6-й причал» в 22:28. Интервал движения троллейбусов — 32 минуты.

В связи с организацией пешеходной зоны на ул. Куйбышева по выходным дням движение по маршруту № 16 будет осуществляться только в будние дни.

Подробное расписание будет доступно на сайте Транспортного оператора Самары (tosamara.ru) в разделе «Движение по маршрутам», передает пресс-служба администрации Самары.

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