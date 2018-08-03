Ученые предупредили о возможном начале суперэпидемии в метро

Источник: AP 2018

По мнению ученых, именно в метро может начаться глобальная суперэпидемия, поскольку бактерии, находящиеся на ручках, сидениях и дверях метрополитена, являются источником патогенов.

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Результаты образцов, собранные исследователями с ладоней людей, часто пользующихся этим видом транспорта, показали, что среди многочисленных обитающих в метро бактерий находится и Helicobacter pylory, из-за которой может начаться язва желудка.

Микробиологи также предупреждают, что большое количество опасных бактерий постоянно мутирует, причем некоторые антибиотики оказывают содействие этому процессу, сообщает телеканал «Звезда».

Ученые высказывают опасения, что вскоре антибактериальная терапия против инфекций может перестать работать, так как иммунитет микроорганизмов к препаратам возрастает.