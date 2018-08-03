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16:21 (мск), источник: Известия

Ученые предупредили о возможном начале суперэпидемии в метро

Метро является не только удобным видом транспорта, но и несет потенциальную угрозу здоровью. К такому выводу пришли Специалисты из немецкого Института Ганса Ноэля и их коллеги из Университета Гонконга, сообщает 31 июля Die Welt.

Источник: AP 2018

По мнению ученых, именно в метро может начаться глобальная суперэпидемия, поскольку бактерии, находящиеся на ручках, сидениях и дверях метрополитена, являются источником патогенов.

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Результаты образцов, собранные исследователями с ладоней людей, часто пользующихся этим видом транспорта, показали, что среди многочисленных обитающих в метро бактерий находится и Helicobacter pylory, из-за которой может начаться язва желудка.

Микробиологи также предупреждают, что большое количество опасных бактерий постоянно мутирует, причем некоторые антибиотики оказывают содействие этому процессу, сообщает телеканал «Звезда».

Ученые высказывают опасения, что вскоре антибактериальная терапия против инфекций может перестать работать, так как иммунитет микроорганизмов к препаратам возрастает.

Как отмечается в статье Science Translational Medicine, последние исследования показали, что бактерии выработали устойчивость к спирту, который является основным компонентом большинства дезинфицирующих средств. Поэтому для борьбы с ними медицинским учреждениям могут понадобиться новые вещества.

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