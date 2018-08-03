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16:27 (мск), источник: Sputnik.by

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на вечер пятницы

Во второй половине дня в стране ожидаются грозы с сильным порывистым ветром.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено на вечер пятницы 3 августа, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, во второй половине дня температура воздуха достигнет +32°С.

«До 23 часов по северо-западной половине страны ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что порывы ветра при грозах могут достигать скорости 20 метров в секунду.

В Минске в пятницу вечером также ожидается гроза, при которой усилится ветер.

Оранжевый уровень опасности объявляется в Беларуси в случае, если погодные условия могут представлять реальную угрозу, негативно влиять на социально-экономическую деятельность и приводить к значительному материальному ущербу, а также возможным жертвам среди населения.

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