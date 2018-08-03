Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на вечер пятницы
Во второй половине дня в стране ожидаются грозы с сильным порывистым ветром.
Во второй половине дня в стране ожидаются грозы с сильным порывистым ветром.
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено на вечер пятницы 3 августа, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, во второй половине дня температура воздуха достигнет +32°С.
«До 23 часов по
Там также сообщили, что порывы ветра при грозах могут достигать скорости 20 метров в секунду.
В Минске в пятницу вечером также ожидается гроза, при которой усилится ветер.
Оранжевый уровень опасности объявляется в Беларуси в случае, если погодные условия могут представлять реальную угрозу, негативно влиять на