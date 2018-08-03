Как защититься от коллекторов?

Уже два месяца мне звонят, наверное, коллекторы. Двое мужчин поочерёдно просят к телефону какую-то Анну Олеговну. Орут, грубят! Объясняла им, что ничем помочь не могу, но они звонят. Что мне сделать, чтобы они оставили меня в покое?

«Если вам постоянно звонят коллекторы, но долгов у вас нет, спокойным и уверенным голосом сообщите это сотруднику агентства и попросите исключить ваш номер из базы данных. Если звонки продолжают поступать да ещё и с угрозами, не вступайте с коллекторами в полемику, а включите диктофон, сообщив об этом звонящему. В офисе оператора мобильной связи сделайте распечатку звонков и обратитесь с заявлением в полицию, а затем в прокуратуру. Также можно позвонить на горячую линию Роспотребнадзора и написать жалобу в Ассоциацию коллекторов на незаконные действия сотрудников», — пояснила юрист ООО «Кузбасский правовой Гарант» Ксения Никулина.