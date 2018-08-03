В Узбекистане появятся электронные ID-карты пенсионера

Источник: Podrobno.uz

Цель создания ID-card для пенсионеров — подтверждение личности, а также автоматизация процессов выдачи пенсии в наличной форме.

«Кроме того, до конца 2018 года организациям, принявшим на работу пенсионера, будет предоставлена возможность отправки сведений о принятии на работу пенсионера в электронном виде, что позволит в несколько раз сократить бумажный документооборот. По действующим нормативно-правовым актам работодатель должен представить во внебюджетный Пенсионный фонд копию приказа о приеме на работу пенсионера в течение 5 дней после факта принятия», — отметили в Минфине.

Следует добавить, что в 2018—2019 году у граждан появится возможность дистанционной подачи заявления во внебюджетный Пенсионный фонд посредством электронного взаимодействия баз данных программных комплексов «Электронного правительства», Единой базы данных учета плательщиков страховых взносов и Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Сегодня в стране работает программный комплекс «Пенсия», который охватывает более 3,3 миллиона получателей пенсий и пособий, аккумулирует их в единую базу данных.