В Узбекистане появятся электронные ID-карты пенсионера
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане идет работа по разработке электронной карты пенсионера (ID-card), сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане идет работа по разработке электронной карты пенсионера (ID-card), сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на
Цель создания
«Кроме того, до конца 2018 года организациям, принявшим на работу пенсионера, будет предоставлена возможность отправки сведений о принятии на работу пенсионера в электронном виде, что позволит в несколько раз сократить бумажный документооборот. По действующим
Следует добавить, что в 2018—2019 году у граждан появится возможность дистанционной подачи заявления во внебюджетный Пенсионный фонд посредством электронного взаимодействия баз данных программных комплексов «Электронного правительства», Единой базы данных учета плательщиков страховых взносов и Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.
Сегодня в стране работает программный комплекс «Пенсия», который охватывает более 3,3 миллиона получателей пенсий и пособий, аккумулирует их в единую базу данных.
Также разработана и внедрена в практику интерактивная услуга