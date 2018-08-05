Лидеры отличились желанием брать на себя ответственность за других

Желание взять на себя ответственность за благосостояние других — важное качество, которое отличает лидеров, сообщает новое исследование в журнале Science. Оно показало, что чем ниже у человека «отвращение к ответственности», тем выше его лидерские способности.

В обществе лидеры, как правило, активно принимают решения от имени других людей. Несмотря на то, что в предыдущих исследованиях ученые определили факторы, которые влияют на то, станет ли человек лидером или нет, до сих пор не было ясно, как индивид решает взять на себя ответственность за других людей и какие нейробиологические механизмы стоят за этим.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, психологи под руководством Мики Эдельсона (Micah G. Edelson) из Университета Цюриха провели исследование, в котором приняли участие 44 человека. Сначала они поделили добровольцев на группе и провели задание на сплочение, чтобы познакомить их между собой. После этого исследователи провели тестирование, чтобы определить индивидуальные лидерские качества каждого участника: каждому волонтеру давалось 200 ситуаций, в котором он должен был решить — выполнить ли рискованное действие или нет.

На основном этапе исследования волонтеры были поделены на группы по четыре. Участники должны были решить, играть ли в рискованную лотерею, где можно выиграть очки, которые переводятся в денежный бонус, или же отказаться от нее. Все они видели график вероятности выигрыша — например, 60 процентов вероятности, что игрок получит 50 очков, против 40 процентов вероятности, что он потеряет 30 очков — однако добровольцам демонстрировались разные части графика. В половине случаев результат игры влиял только на счет добровольца, принявшего решение, а в другой половине — и на счет других людей. При этом испытуемый мог отказаться от самостоятельного принятия решения и делегировать его другим участникам группы.

Авторы работы также использовали вычислительные модели принятия решений, чтобы определить основные мотивации при принятии решения о том, вести ли за собой других или следовать. Кроме того, психологи применяли функциональную магнитно-резонансную томографию, чтобы определить, какие процессы в мозге связаны с лидерством.

Как и следовало ожидать, люди чаще отказывались от самостоятельного принятия решения, когда оно влияло на других участников группы — авторы назвали это «отвращением к ответственности». Этот показатель был ниже у тех, кто проявил себя как лидер в большей степени. По мнению психологов, лидеров отличает то, что они не изменяют своего поведения, даже несмотря на то, что на их плечи падает ответственность за благосостояние других людей.

В основе желания делегировать принятие решения другим членам группы лежит, по мнению ученых, низкий уровень уверенности в исходе ситуации. Модели предсказывают, что люди будут чаще отказываться от выбора или перекладывать ответственность на плечи других, когда не уверены в последствиях. Функциональная магнитно-резонансная томография обнаружила, что принятие лидерских решений связано с активацией медиальной префронтальной коры, которая, как было показано ранее, отвечает за субъективную ценность и уверенность, и передний островок. В свою очередь, эта связь была модулирована областями височной доли, которые обычно связаны с мышлением о других.

Интересно, что групповое принятие решений склоняет людей к обману. В коллективе люди лгут на 30 процентов чаще, при этом ложь в коллективе влияет и на индивидуальное поведение людей в дальнейшем. По мнению ученых, это объясняется тем, что лгать легче, когда ответственность лежит не на отдельном человеке, а на нескольких.