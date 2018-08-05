Скарлетт Йоханссон и Колин Жост решили жить вместе
Актеры Скарлетт Йоханссон и Колин Жост встречаются уже полтора года, и этот шаг выглядит логичным продолжением их романа.
Актеры Скарлетт Йоханссон и Колин Жост встречаются уже полтора года, и этот шаг выглядит логичным продолжением их романа.
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост, похоже, решили начать совместную жизнь: их видели, когда они присматривали жилье в районе Хамптонс недалеко от
Впрочем, уже появилось опровержение: представитель Йоханссон заявил прессе, что влюбленные действительно были в том районе, однако они заходили в
Ранее говорили, будто 33-летняя Йоханссон и 36-летний Жост помолвлены. Это было бы ожидаемо: они встречаются уже полтора года, и актриса познакомила своего возлюбленного с дочерью Роуз, которую родила в браке с французским журналистом Роменом Дориаком. Однако официальных комментариев пока не поступало.