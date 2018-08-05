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19:33 (мск), источник: Журнал OK!

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост решили жить вместе

Актеры Скарлетт Йоханссон и Колин Жост встречаются уже полтора года, и этот шаг выглядит логичным продолжением их романа.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост, похоже, решили начать совместную жизнь: их видели, когда они присматривали жилье в районе Хамптонс недалеко от Нью-Йорка. По слухам, им понравились апартаменты с пятью спальнями за 8 миллионов долларов (более 500 миллионов рублей), что в жилом комплексе Gurney’s Montauk.

Впрочем, уже появилось опровержение: представитель Йоханссон заявил прессе, что влюбленные действительно были в том районе, однако они заходили в спа-комплекс с таким же названием — Gurney’s Montauk Resort & Seawater Spa, чтобы получить массаж. Да и отдыхать, говорит он, им там нравится.

Ранее говорили, будто 33-летняя Йоханссон и 36-летний Жост помолвлены. Это было бы ожидаемо: они встречаются уже полтора года, и актриса познакомила своего возлюбленного с дочерью Роуз, которую родила в браке с французским журналистом Роменом Дориаком. Однако официальных комментариев пока не поступало.

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