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16:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Программа празднования Дня железнодорожника в Нижнем Новгороде 4—5 августа 2018 года: «Руки вверх», парад ретро-машин и салют

Горожан ждут множество мероприятий в течение всех выходных.

Источник: Комсомольская правда

Появилась подробная программа празднования Дня Железнодорожника в Нижнем Новгороде. Жителей ждут множество мероприятий в течение всех выходных.

Сегодня, 3 июля, на площади железнодорожников уже прошел торжественный митинг. Были возложены цветов к памятнику первому начальнику Московско-Нижегородской железной дороги Кёнигу. После этого в Управлении ГЖД планировалась праздничная развлекательная программа.

Завтра, 4 августа, в 10:00 в Парке Культуры и Отдыха имени 1 мая состоится благотворительный забег под названием «Достигая цели!». Там же пройдет развлекательная программа и концерт песенно-инструментального ансамбля «Крапива».

В микрорайоне Сортировочный на площади перед Инженерным центром с 10:30 нижегородцев ждет развлекательно-игровая программа для детей с участием аниматоров. Кроме того, с праздничным концертом выступят творческие коллективы Центрального дворца культуры железнодорожников станции «Нижний Новгород — Московский».

В тот же день в 9:25 стартует конкурс детского рисунка «Железная дорога глазами детей». Его итоги будут подведены 5 августа в 11:25.

И 4, и 5 августа на детской железной дороге тоже будут проводиться программы. 4 числа отправление поездов будет согласно расписанию (проезд платный). А вот 5 августа поезда будут отходить в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00 и покататься можно будет бесплатно.

Также 4 и 5 августа с 10:00 в музее «Паровозы России» и музее истории Горьковской железной дороги предусмотрены бесплатные экскурсионные программы.

В воскресенье, 5 августа, в 10:00 на Сортировке у памятника воинам-железнодорожникам пройдет парад ретро-автомобилей. В 12:00 состоится торжественный митинг и возложение цветов к памятнику «Воинам-железнодорожникам». Сразу после запланирован марш духового оркестра Центрального дворца культуры железнодорожников станции Нижний Новгород — Московский в зону отдыха «Березовая роща». Там будут проводиться соревнования по пляжному волейболу.

В 13:00 в «Березовой роще» состоится торжественное открытие праздника, а также танцевальная программа «Поднимаем РУКИ ВВЕРХ!» с участием экс-солиста группы «Руки вверх» Алексея Потехина.

На стадионе «Локомотив» с 09:00 стартуют соревнования по мини-футболу, настольному теннису, дартсу и большому теннису, соревнования по гиревому спорту, конкурс групп черлидинга.

На площади перед Инженерным центром микрорайона Сортировочный выступит духовой оркестр Центрального дворца культуры железнодорожников станции Нижний Новгород — Московский.

Праздник завершится фейерверком над озером на Сортировке в 22:00.

Возрастных ограничений нет.

Напоминаем, что в связи с празднованием Дня железнодорожника в Нижнем Новгороде изменится движение общественного транспорта.

Так, с 11:30 до 13:00 будет временно прекращено движение троллейбусов № 25 «Мещерское озеро — улица Архангельская».

Маршрут автобусов № 48 и №Т-47 сократится до остановки «Рынок», а путь автобуса № 93 будет временно организован от улицы Ухтомского до улицы Кузбасская по улице Электровозная в обоих направлениях.

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