Как алматинец решил спасти заброшенное озеро Карасу

6 фотографий 6 фотографий

TengriMIX рассказывает вдохновляющую историю о том, как усилия всего одного человека способны изменить мир к лучшему.

Все началось в 2015 году, когда Сергей вернулся в родной Карасу после длительного пребывания в столице и за границей. Тогда его поразило плачевное состояние озера, которое некогда было охранной зоной. Оказалось, что территорию начали застраивать частники, несмотря на возмущение местных жителей. Акимат не смог помочь.

У Васильева появилась идея сохранить и благоустроить хотя бы то, что осталось, и делать это своими силами. Он начал активно собирать информацию об озере, расспрашивая пожилых людей, которые прожили тут не один десяток лет.

«Я пошел в свою родную школу и провел тестирование, чтобы узнать, где сейчас дети проводят досуг. В мои годы мы чаще всего отдыхали возле озера, купались в нем. А сейчас, как выяснилось, у детей просто не осталось такого места. То есть не только загубили водоем, еще и отняли парковую зону у целого микрорайона», — рассказал Сергей.

Он также искал единомышленников, создав для этих целей группу в WhatsApp.

«Просто стал добавлять знакомых, проживающих в Карасу. На тот момент у нас вышло порядка 100−120 человек. Но, к сожалению, у нас население пассивное. У многих осталось советское мышление. Они считают, что самому ничего не надо делать, есть только свой двор, а все, что дальше него, — обязанность государства. Я учился в Англии и видел, как там люди объединяются в различные комьюнити и вместе выходят, облагораживают, отдыхают. Иными словами, они постоянно взаимодействуют друг с другом. Но у нас большинство мыслит иначе, и поэтому из 120 откликнулись и поддержали мою затею около 20 человек».

Несмотря на небольшую поддержку, социальная идея Сергея выиграла грант в конкурсе у одного из благотворительных фондов. На небольшое финансирование алматинец нанял гидрологов, чтобы получить их заключение, и архитекторов, которые подсказали, как лучше все благоустроить.

Активную работу энтузиасты начали весной 2017 года. Самым первым и легким решением было провести субботник по расчистке берегов. Но показалось, что это слишком скучно, поэтому стали проводиться различные акции. Например, рыболовный турнир, в котором улов участников засчитывался только при наличии мешка мусора, собранного на берегах Карасу. В тот день вывезли семь или восемь кубометров мусора.

Но, к сожалению, максимально очистить его не удается. По словам Сергея, в микрорайоне живет 20 тысяч человек, а в уборке участву.т только 20. То есть на данный момент вредителей больше, чем тех, кто занимается проблемами озера.

«Есть берега, которые принадлежат людям, построившим дома. Это частная собственность и мы не можем в нее попасть. Они не разрешают и сами ничего не делают. То есть мы смотрим со стороны воды и видим — лежащий с прошлого года мусор как лежал, так и лежит, а ведь его сдувает ветром. Единственный, кто очень хорошо следит за чистотой своего берега и облагораживает его — представители храма, построенного у озера в 2005—2007 году».

В июне этого года активисты благоустроили северо-восточный берег, устроив асар — древний казахский обычай, согласно которому люди, собравшись вместе, искренне и совершенно безвозмездно выполняют неподъемные для одного человека работы. Вместе они построили сцену наподобие амфитеатра и установили детскую площадку.

Очистить само озера планируется биологическим путем, который не нарушит естественную среду. Как рассказал Васильев, в озеро нужно запустить белых амуров. Однако пока этого сделать нельзя из-за недостаточного уровня воды. Поднять его, в свою очередь, мешает гидротехническое сооружение, которое нельзя трогать без специального разрешения и проектной документации.

Осенью 2017 энтузиасты вышли на акимат и попросили у него помощи с документацией. Они согласились помочь и предложили на деньги гранта разработать эскизы и проектно-сметную документацию, над чем собственно сейчас и работает Сергей.

Как только она будет разработана, ее передадут в акимат. Словом, процесс долгий. Пока же общественники начали уборку мусора с поверхности озера на лодке, которую недавно приобрели.