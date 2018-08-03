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17:07 (мск), источник: АиФ Самара

Болельщики, посетившие Самару во время ЧМ, остались в восторге от города

Болельщики со всего мира готовы приехать в Самару ещё раз — настолько они полюбили город.

Самара произвела большое впечатление на болельщиков со всего мира, оставивших в книгах отзывов интерактивной выставки «Самара 2018» и выставочного стенда города-организатора более 700 позитивных отзывов, сообщает администрация областного центра.

За время работы стенда на стадионе «Самара Арена» и Фестивале болельщиков стенд Самары посетило более 65 тысяч человек, из них почти 18 тысяч иностранные граждане. Их оценки совпадали.

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«Самара поражает степенью развития. За три года подготовки к ЧМ-2018 произошли восхитительные преобразования. Обязательно вернемся сюда еще и посоветуем всем друзьям и знакомым. Спасибо, Самара!» — пишет жительница Екатеринбурга.

«Самара, я люблю тебя!» — делится эмоциями гость из Мексики.

«Красивые люди и красивый город», — пишет Алекса из Сербии.

Интерактивную выставку «Самара 2018» на набережной реки Волги посетили более 12 тысяч человек, в том числе более двух тысяч болельщиков из 42 стран мира — Эквадора, США, Колумбии, Мексики, Швеции, Бразилии, Латвии, Гонконга, Ямайки, Малайзии, Англии, Индии и т. д.

Их впечатления совпали:

«Спасибо Самаре и всем жителям за прекрасный прием, оказанный всем нам во время нашего пребывания на ЧМ-2018. Я — путешественник, но я никогда не видел людей с такой теплотой и счастьем в сердце. Я никогда не мог представить, что русские люди добрые и скромные. В одном я уверен — Самара останется в наших сердцах навсегда. Когда-нибудь в ближайшем будущем я вновь посещу ваш чудесный и прекрасный город! Спасибо, Самара от Милдред Марч и Робинсон Гизман, 29 июня 2018».

«Это было прекрасно — посетить Самару в это время. Я действительно полюбил этот город. Русские люди дружелюбные и крутые. Я не хочу возвращаться обратно. Долгой жизни, Самара!».

«Посетили павильон. Остались яркие впечатления от увиденного и услышанного. Человек, который рассказывал о Самаре, просто влюблен в свой город и его историю. Огромное спасибо!», — Казахстан, Атырау.

«Сегодня мы посетили замечательную экскурсию. Юлия рассказала все самое интересное о прекрасном городе Самара. Только от одной экскурсии нас переполнили эмоции. Огромное спасибо, Юлия! Ну, а мы теперь идем на настоящую экскурсию по городу. Татьяна, Челябинск».

«Отличная выставка! Нам нравится. Самара очень дружелюбный город и мы чувствуем поддержку для Швеции в завтрашней игре с Англией. Спасибо! Матс и Керстин».

«США любит вас! Прекрасный материал, Самара — Россия и Америка должны быть друзьями. Люди меняют будущее! Вперед, русский футбол! — Дрю, Огайо, США».

«Спасибо, Самара от семьи Арана Марч. Что за великий красивый город. Мы прекрасно провели 4 дня перед матчем, где Колумбия выиграла. В Самаре живут чудесные люди, готовые помочь туристам, и мы желаем людям прожить прекрасную жизнь. Мы будем рекомендовать нашим друзьям из Колумбии и США Самару как прекрасное туристическое направление. Мы любим Самару».

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