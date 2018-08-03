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17:49 (мск), источник: ТАСС

В Великобритании «Котом года» признали спасшего хозяйку питомца

Восьмилетний Тео не давал уснуть своей владелице Шарлотте Диксон, что в итоге спасло ее жизнь.

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Белый кот Тео, спасший жизнь хозяйке Шарлотте Диксон, признан «Котом года» в Великобритании. Как сообщает телеканал Sky News, звание посмертно — кот умер несколько дней назад — присвоено ему на торжественной церемонии в столичном отеле Savoy. Награда была вручена в четверг хозяйке.

В споре за звание Тео опередил сотни других претендентов. Кот, по словам врачей скорой помощи, помог спасти жизнь Шарлотты Диксон из города Реддитч (английское графство Вустершир), у которой образовался тромб. 8-летний Тео, которого хозяйка вылечила от серьезного заболевания, ночью почувствовал ухудшение ее состояния и не давал заснуть.

Диксон вспоминает, как проснулась ночью и почувствовала себя плохо. Она не знала, что делать, и думала, что «просто необходимо поспать».

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Тео же не позволил мне заснуть и вел себя очень странно. Он продолжал теребить меня лапкой, мяукать и прыгать на меня, не давая уснуть. В конце концов я решила позвонить маме, которая и вызвала скорую помощь.
Шарлотта Диксон
Хозяйка Тео

Врачи сразу определили признаки появления кровяного сгустка. «Хорошо, как они сказали, что я не заснула, а то могла бы и не проснуться», — продолжила Диксон. Через неделю пребывания в палате интенсивной терапии она полностью восстановилась.

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