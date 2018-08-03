В Великобритании «Котом года» признали спасшего хозяйку питомца

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Белый кот Тео, спасший жизнь хозяйке Шарлотте Диксон, признан «Котом года» в Великобритании. Как сообщает телеканал Sky News, звание посмертно — кот умер несколько дней назад — присвоено ему на торжественной церемонии в столичном отеле Savoy. Награда была вручена в четверг хозяйке.

В споре за звание Тео опередил сотни других претендентов. Кот, по словам врачей скорой помощи, помог спасти жизнь Шарлотты Диксон из города Реддитч (английское графство Вустершир), у которой образовался тромб. 8-летний Тео, которого хозяйка вылечила от серьезного заболевания, ночью почувствовал ухудшение ее состояния и не давал заснуть.

Диксон вспоминает, как проснулась ночью и почувствовала себя плохо. Она не знала, что делать, и думала, что «просто необходимо поспать».

Тео же не позволил мне заснуть и вел себя очень странно. Он продолжал теребить меня лапкой, мяукать и прыгать на меня, не давая уснуть. В конце концов я решила позвонить маме, которая и вызвала скорую помощь. Шарлотта Диксон Хозяйка Тео