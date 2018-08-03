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17:50 (мск), источник: Известия

Ольга Бузова купила хлебозавод в Подмосковье

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова купила хлебозавод в Подмосковье. Уже в ближайшем будущем она планирует производить мучные изделия, приготовленными по ее рецепту.

Источник: РИА "Новости"

«Мой товар будет отвечать всем требованиям — вкусный, питательный и, главное, полезный. Планируем изготавливать несколько видов: черный, серый и зерновой — со злаками и отрубями», — рассказала Бузова порталу StarHit.

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Певица отметила, что купить такой хлеб можно будет в ее ресторане BuzFood. В будущем возможны также поставки в обычные магазины, но пока вопрос находится на стадии согласования.

Ресторан Ольги Бузовой открылся на Цветном бульваре в Москве 10 июня. В первый же день заведение захотели посетить 5 тыс. человек, что привело к сильной давке.

На этом певица не собирается останавливаться. В будущем Бузова планирует запустить собственную соцсеть, которая сможет заменить Facebook и Telegram на территории России.

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