Биоинженеры научились выдавливать кетчуп до последней капли

Источник: РИА "Новости"

Пластиковые упаковки для кетчупа встречаются повсеместно — от небольших пакетиков в заведениях фастфуда до упаковок, которые мы покупаем в супермаркете. Из таких упаковок практически невозможно выдавить соус до конца. Это не только обидно для потребителя, но и неэкономично — количество абсолютной пригодной для пищи еды, которую нам проходится выбрасывать из-за несовершенства упаковки, исчисляется тоннами. Группа американских ученых разработали простую и доступную технологию для решения этой проблемы.

Авторы исследования обнаружили растительные масла, которые совместимы с различными пластмассами.

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Они могут впитаться прямо в их поверхность и сделать упаковку более скользкой изнутри. Технологию можно применять для существующих пластмасс, например, для полиэтилена и полипропилена — они составляют около 55% всего оборота пластика на планете. Конечно, речь идет не только об упаковках для кетчупа, но и вообще для любых похожих продуктов. Технология сможет найти применение и в фармакологии — покрытия из таких масел не дают развиваться бактериям.