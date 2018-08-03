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18:21 (мск), источник: Индикатор

Биоинженеры научились выдавливать кетчуп до последней капли

Американские ученые придумали, что нужно делать, чтобы из пластиковых упаковок для кетчупа можно было выдавливать соус до конца, не оставляя в пакете ни капли драгоценного продукта. Для этого оказалось достаточно смазать внутреннюю поверхность упаковки растительными маслами. Об изобретении рассказывается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Источник: РИА "Новости"

Пластиковые упаковки для кетчупа встречаются повсеместно — от небольших пакетиков в заведениях фастфуда до упаковок, которые мы покупаем в супермаркете. Из таких упаковок практически невозможно выдавить соус до конца. Это не только обидно для потребителя, но и неэкономично — количество абсолютной пригодной для пищи еды, которую нам проходится выбрасывать из-за несовершенства упаковки, исчисляется тоннами. Группа американских ученых разработали простую и доступную технологию для решения этой проблемы.

Авторы исследования обнаружили растительные масла, которые совместимы с различными пластмассами.
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Они могут впитаться прямо в их поверхность и сделать упаковку более скользкой изнутри. Технологию можно применять для существующих пластмасс, например, для полиэтилена и полипропилена — они составляют около 55% всего оборота пластика на планете. Конечно, речь идет не только об упаковках для кетчупа, но и вообще для любых похожих продуктов. Технология сможет найти применение и в фармакологии — покрытия из таких масел не дают развиваться бактериям.

Ранее ученые из Гарвардского университета предложили использовать для тех же целей сложные полимеры на основе кремния или фтора. С их помощью поверхность упаковки становилась пористой и могла удерживать масло. В результате действительно получалось очень скользкая поверхность, правда для производства упаковок кетчупа эта технология вряд ли подходит — создавать такие губчатые полимеры очень дорого. Новая разработка американских ученых не требует больших затрат — подобранные авторами масла впитываются прямо в необработанную поверхность обычных пластмасс.

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