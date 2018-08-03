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19:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Ведущий научил зрителей различать ложь Трампа по двум словам

Ведущий американского вечернего телешоу Jimmy Kimmel Live! Джимми Киммел в очередной раз поиздевался над президентом США Дональдом Трампом, уличив его во лжи. Фрагмент эфира доступен на канале ток-шоу на YouTube.

Источник: Reuters

Киммел заявил, что на втором году президентства объем вранья Трампа увеличился вдвое.

Это называется ложь. Он не вводит в заблуждение, он лжет. И вы знаете, как можно определить, что он лжет? В эти моменты он всегда говорит, что это правда.
Джимми Киммел
Ведущий

Сразу после этих слов Киммел под аплодисменты зала показал смонтированный ролик с фрагментами пресс-конференций, когда Трамп заканчивал предложения словами It’s true («это правда»). Авторы шоу сумели найти около 30 похожих моментов, когда президент США произносил эту фразу.

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В середине июля авторы американских вечерних-ток шоу раскритиковали поведение Дональда Трампа на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Они назвали лидера США «агентом KFC» и заявили о его «самом постыдном выступлении» в истории страны.

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