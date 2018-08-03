В Волгоградском цирке — новый директор

Новый руководитель Волгоградского цирка Игорь Смирнов по образованию экономист, менеджер по антикризисному управлению на предприятии. Имеет опыт работы заместителем директора Омского цирка. Волгоградское учреждение культуры радует зрителей более полувека. Его обновление и развитие — задача номер один.

Игорь Смирнов, директор Волгоградского цирка: «В 2019 году стартует национальная программа по реструктуризации “Культура”. Надеюсь, попадем. Придет черед — отремонтируем цирк, будет радость посетить новый цирк. Этап согласования, чтобы попасть в программу, подготавливаем письма, документацию, чтобы попасть в программу, начать проектировать».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PPR7zjPxunM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Другая задача — привлечь в цирк как можно больше зрителей.

Игорь Смирнов, директор Волгоградского цирка: «Есть несколько направлений, которые хотелось затронуть. Социальные слои населения, которым сложно попасть в цирк в связи с удаленностью, многодетным, инвалидам, хотим приложить усилия, снизить цену или еще каким-то образом, чтобы попали, порадовались».

Сам Игорь Смирнов, как и многие, цирк любит с детства. А связав с ним жизнь, жанры циркового искусства стал понимать и уважать еще больше.

Игорь Смирнов, директор Волгоградского цирка: «Я этим живу. Для меня, что делают артисты, самое честное искусство, которое может быть. Никакую фонограмму трюкач не сделает. Я считаю, самое честное искусство».

Даже в дни, когда представлений нет, манеж не пустует. Артисты постоянно оттачивают мастерство. Клоунский дуэт Антонио и Розины гастролирует по всему миру. Говорят, смеется публика, независимо от страны, одинаково, но над разными шутками. Вот и номер с пиццами, который показывают волгоградскому зрителю, репетируют постоянно.