Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интернет фанатеет от хаски и сиба-ину. Что в них особенного?
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
Дочь Кети Топурия очаровала соцсети
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Нелепые образы звезд, которые забыли надеть брюки
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
В Сети отметили сходство жены Петросяна и его возможной девушки
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
СМИ: Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся
Нелепые образы звезд, которые забыли надеть брюки
62-летняя Долина рассталась с третьим мужем - мнение СМИ
Пластический хирург перестарался - Меньшова
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
17:18 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгоградском цирке — новый директор

В Волгоградском госцирке — новый директор. Игоря Смирнова представили коллективу две недели назад. За это время он познакомился с делами, и коллектив уже наметил планы на предстоящий год.

Новый руководитель Волгоградского цирка Игорь Смирнов по образованию экономист, менеджер по антикризисному управлению на предприятии. Имеет опыт работы заместителем директора Омского цирка. Волгоградское учреждение культуры радует зрителей более полувека. Его обновление и развитие — задача номер один.

Игорь Смирнов, директор Волгоградского цирка: «В 2019 году стартует национальная программа по реструктуризации “Культура”. Надеюсь, попадем. Придет черед — отремонтируем цирк, будет радость посетить новый цирк. Этап согласования, чтобы попасть в программу, подготавливаем письма, документацию, чтобы попасть в программу, начать проектировать».

Во время загрузки произошла ошибка.

Другая задача — привлечь в цирк как можно больше зрителей.

Игорь Смирнов, директор Волгоградского цирка: «Есть несколько направлений, которые хотелось затронуть. Социальные слои населения, которым сложно попасть в цирк в связи с удаленностью, многодетным, инвалидам, хотим приложить усилия, снизить цену или еще каким-то образом, чтобы попали, порадовались».

Сам Игорь Смирнов, как и многие, цирк любит с детства. А связав с ним жизнь, жанры циркового искусства стал понимать и уважать еще больше.

Игорь Смирнов, директор Волгоградского цирка: «Я этим живу. Для меня, что делают артисты, самое честное искусство, которое может быть. Никакую фонограмму трюкач не сделает. Я считаю, самое честное искусство».

Даже в дни, когда представлений нет, манеж не пустует. Артисты постоянно оттачивают мастерство. Клоунский дуэт Антонио и Розины гастролирует по всему миру. Говорят, смеется публика, независимо от страны, одинаково, но над разными шутками. Вот и номер с пиццами, который показывают волгоградскому зрителю, репетируют постоянно.

И как, находясь за кулисами, не прикоснуться к реквизиту мастеров. И поймать большую «пиццу», с которой так ловко управляется Антонио хотя бы с третьей попытки.

Все новости региона
 Я отчаянно плакала три минуты: смерть мужа и страшный диагноз не сломили знаменитую актрису
3-летняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже
СМИ: Напавшие на журналистов в ЦАР искали что-то кроме денег
Ученые предупредили о возможном начале суперэпидемии в метро
Как в Сети отреагировали на развод Петросяна и Степаненко
СК обнародовал видео из подъезда дома трех сестер Хачатурян
Названа опасность отказа от алкоголя
В УФСИН назвали причину смерти убийцы экс-полковника Буданова
Фото уродливых рыб прославили россиянина на весь мир
Спорт
«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний Выделяем ключевые дуэли центрального матча 2-го тура чемпионата России
Hi-Tech
Что это было? На Луну упали загадочные объекты Метеориты являются фрагментами метеорного потока альфа-Каприкорниды.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Где отдыхают политики этим летом
Американцам запретили курить в квартирах
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь