Глава региона подвел итоги молодежного форума «iВолга-2018»

Источник: РИА "Новости"

Напомним, форум проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Организатором выступает администрация губернатора Самарской области.

В этом году здесь собрались 2 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. С 26 июля они практически в круглосуточном режиме представляли свои проекты, делились интересными идеями и получали бесценный опыт на многочисленных площадках «iВолги». Сегодня, 3 августа, были подведены итоги этой плодотворной работы.

В первой половине дня глава региона Дмитрий Азаров и заместитель полпреда полпреда посетили финальный этап Кубка полпреда президента РФ в ПФО по парашютному спорту, встретились с участниками российско-китайского форума «Волга-Янцзы», пообщались с участниками конкурса профмастерства «Молодые профессионалы» и посмотрели презентации проектов-претендентов на получение грантов I степени.

Оживленный диалог состоялся в инклюзивном городке «iВолги», куда в этом году приехали больше 50 ребят с ограниченными возможностями здоровья из 18 регионов страны. Они поделились положительными впечатлениями от организации и учебной программы форума, но попросили в будущем организовать более свободный доступ к Волге.

Дмитрий Азаров напомнил, что в Самаре не так давно открыли первый в России пляж, полностью оборудованный для беспрепятственного доступа инвалидов к песку и воде. Подобный опыт можно применить и на территории Мастрюковских озер.

«Проблема с доступом к Волге вполне решаема, будем работать над этим» Дмитрий Азаров

О своих впечатлениях о форуме рассказали и участники смены «Политика и молодежное самоуправление». В неформальной беседе вокруг лагерного костра ребята поделились с гостями идеями того, как можно сделать «iВолгу» еще лучше и привлекательнее. Например, проводить больше практических занятий и интерактивных игр.

В каждой смене Дмитрий Азаров спрашивал участников, в какое время лучше проводить форум. Молодые «политики» отметили, что для них предпочтительнее август, когда все экзамены и сессии уже сданы. Ребята также попросили главу региона дать им профессиональный совет, который поможет им построить карьеру.

Руководитель Самарской области порекомендовал им поработать в органах местного самоуправления, чтобы знать о проблемах людей на местах. Полученные знания они смогут использовать в дальнейшей работе в органах власти всех уровней.

Впрочем, по мнению главы региона, активные молодые люди, настоящие лидеры, способные вести за собой, нужны не только в политике, но и в самых разных сферах. Именно им предстоит формировать будущее нашего региона и страны.

На торжественной церемонии закрытия форума Дмитрий Азаров лично наградил авторов лучших проектов смены «Политика и молодежное самоуправление». Также глава региона вручил призы победителям смены «Поколение добра». Одной из финалисток стала самарчанка Ольга Лифанова с проектом «Со скоростью звука». Ольга инвалид по зрению и давно помогает людям с таким же недугом.

Глава региона отметил — победителями можно назвать всех участников «iВолги».

«Главный итог форума — это ваша энергия, людей активных, увлеченных, людей, которые являются патриотами своей страны, своей родной земли. И когда объединяется такая энергия, любая задача, самая амбициозная, становится по плечу. Поэтому главный итог форума для меня — это то, что самые креативные, энергичные, смелые и целеустремленные люди собрались здесь — на самарской земле, объединили усилия, и значит наша страна, наши регионы будут развиваться, — отметил Дмитрий Азаров. — Хочу сказать, что те проекты, которые здесь были отобраны и стали победителями, заслуживают внимания и уважения представителей власти всех уровней. И я рассчитываю, что при поддержке муниципальных, региональных властей, при поддержке ваших друзей и товарищей вы их реализуете, воплотите в жизнь, и значит, наш мир станет лучше, комфортнее и справедливее».

Игорь Паньшин от лица полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича поблагодарил главу региона и его команду за высокую организацию «iВолги-2018». Он отметил, что все задачи форума были выполнены.