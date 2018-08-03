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19:28 (мск), источник: Tengrinews

Зачем мужчина выгуливал тигра в Алматы, рассказали в цирке-шапито

В цирке-шапито рассказали о тигре, которого выгуливали на пешеходной улице Панфилова в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как пояснил администратор цирка-шапито Эдуард Замалов, животное принимало участие в съемках видео с известным казахстанским вайнером.

«Наш профессиональный дрессировщик Фируз Юсупов выезжал из цирка и снимал видео с казахстанским известным вайнером. В это время их засняли (на видео и выложили в Instagram — прим.). Меры безопасности полностью соблюдены. Была ограждена территория, по периметру стояли люди, которые обеспечивали безопасность. Также была клетка и машина, в которой везли животного и он вышел. После съемок представитель цирка в ДВД писал объяснительную, с ним была проведена беседа», — рассказал Эдуард Замалов.

Он также добавил, что это была тигрица, которой недавно исполнилось 6,5 месяцев. В цирке подчеркнули, что тигрица — ручная и имеет уравновешенную психику.

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