Движение по улице Пановой ограничат в Ростове-на-Дону
Движение по улице Веры Пановой планируется ограничить в
Движение по улице Веры Пановой планируется ограничить в
Как сообщает городской департамент автодорог, с 23 августа до 10 сентября будет ограничено сквозное движение на участке улицы Веры Пановой между улицами Образцовой и Активной.
Причина неудобств — проведение работ по устройству и наладке сетей водоснабжения.
Ранее сообщалось, что с 20 августа по 23 октября в связи со строительством канализационного коллектора будет ограничено движение по улице Еременко.