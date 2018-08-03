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17:44 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение по улице Пановой ограничат в Ростове-на-Дону

Движение по улице Веры Пановой планируется ограничить в Ростове-на-Дону.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает городской департамент автодорог, с 23 августа до 10 сентября будет ограничено сквозное движение на участке улицы Веры Пановой между улицами Образцовой и Активной.

Причина неудобств — проведение работ по устройству и наладке сетей водоснабжения.

Ранее сообщалось, что с 20 августа по 23 октября в связи со строительством канализационного коллектора будет ограничено движение по улице Еременко.

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