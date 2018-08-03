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17:29 (мск), источник: Фонтанка

Ленэнерго: В Московском районе не было «городского отключения»

Отсутствие электроэнергии в складском комплексе на юге Петербурга было вызвано выбитыми пробками.

Как «Фонтанке» рассказали в Ленэнерго, «городское отключение» на Кубинской улице, 73, на которое жаловались читатели, оказалось вызвано выбитыми пробками. Проблему устранили примерно в 16.30, заверили электрики.

Напомним, в 16.00 стало известно о том, что складское помещение в Московском районе оказалось обесточено.

На Кубинской, 73, находится складской комплекс «К-73».

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