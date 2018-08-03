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17:32 (мск), источник: РИА Крым

Запрет в силе: 12 крупных объектов Крыма до сих пор закрыты для посетителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. После проверки объектов с массовым пребыванием людей, которая прошла в Крыму этой весной, до сих пор закрытыми остаются двенадцать. Об этом в комментарии радиостанции «Спутник в Крыму» рассказал помощник начальника крымского главка МЧС России Владимир Иванов.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день остаются закрытыми 12 объектов. Это Крымский академический русский драматический театр — сложное здание, ценное с архитектурной точки зрения, где сложно выполнить некоторые требования. К сожалению, финансирование на устранение нарушений до настоящего времени не определено, и нам не представлена документация об устранении выявленных нарушений. Кроме того, закрыты симферопольские ТЦ “Куб”, “Палас” и другие», — рассказал Иванов.

За два месяца руководители этих объектов так и не выполнили требования по устранению нарушений. А без этого вновь открыть их для посетителей нельзя.

«Они не будут открыты до тех пор, пока все выявленные нарушения не будут устранены. Введены они будут в эксплуатацию только решением судов после соответствующих предписаний и представления актов с нашей стороны об отсутствии угрозы жизни и здоровья людям»
Владимир Иванов

В начале апреля в Крыму прокуратура и МЧС провели проверки мест массового пребывания людей. По их итогам в суды были направлены десятки исков о запрете эксплуатации объектов, в которых выявили нарушения противопожарной безопасности. После рассмотрения материалов в крымских городах закрыли ряд крупных торговых центров, а также объекты культуры и спорта, досуговые детские организации. Так, в Симферополе приостановили работу ТЦ «Куб», «ФМ», Крымского академического русского драматического театра им. Горького, детской игровой комнаты «Непоседа» в ТЦ «Центрум», прочее.

Проверки мест массового скопления людей в Крыму начались после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Пожар в четырехэтажном здании произошел 25 марта, он унес жизни 60 человек. По числу жертв он стал одним из крупнейших в России за 100 лет.

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