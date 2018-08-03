Запрет в силе: 12 крупных объектов Крыма до сих пор закрыты для посетителей

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день остаются закрытыми 12 объектов. Это Крымский академический русский драматический театр — сложное здание, ценное с архитектурной точки зрения, где сложно выполнить некоторые требования. К сожалению, финансирование на устранение нарушений до настоящего времени не определено, и нам не представлена документация об устранении выявленных нарушений. Кроме того, закрыты симферопольские ТЦ “Куб”, “Палас” и другие», — рассказал Иванов.

За два месяца руководители этих объектов так и не выполнили требования по устранению нарушений. А без этого вновь открыть их для посетителей нельзя.

«Они не будут открыты до тех пор, пока все выявленные нарушения не будут устранены. Введены они будут в эксплуатацию только решением судов после соответствующих предписаний и представления актов с нашей стороны об отсутствии угрозы жизни и здоровья людям» Владимир Иванов

В начале апреля в Крыму прокуратура и МЧС провели проверки мест массового пребывания людей. По их итогам в суды были направлены десятки исков о запрете эксплуатации объектов, в которых выявили нарушения противопожарной безопасности. После рассмотрения материалов в крымских городах закрыли ряд крупных торговых центров, а также объекты культуры и спорта, досуговые детские организации. Так, в Симферополе приостановили работу ТЦ «Куб», «ФМ», Крымского академического русского драматического театра им. Горького, детской игровой комнаты «Непоседа» в ТЦ «Центрум», прочее.