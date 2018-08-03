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17:57 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пересадку поджелудочной железы впервые провели на Дону

Пересадку поджелудочной железы впервые провели в Ростовской области.

Согласно информации из официальных источников, операция состоялась в центре хирургии и координации донорства Ростовской областной клинической больницы.

Трансплантация комплекса поджелудочной железы и почки успешно проведена 34-летней пациентке с тяжелой формой сахарного диабета, осложненного терминальной стадией хронической почечной недостаточности.

Вся операция заняла около 13 часов.

В настоящее время пациентка чувствуют себя удовлетворительно и получает необходимую медицинскую помощь.

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