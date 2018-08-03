В парках Волгограда нашли опасные качели, открытые колодцы и дырявые урны

Сломанные качели, на которых ребенок может не только пораниться, но и шею сломать, торчащие в лавочках гвозди, открытые люки, ямы — это не описание чернобыльской зоны, такую картину увидели в парках Краснооктябрьского района активисты «Молодежки ОНФ». Ребята решили проверить, насколько безопасны в Волгограде места отдыха. Проверили, ужаснулись.

Сначала активисты заглянули в парк Гагарина. Рассказали «КП-Волгоград», что увидели: новая плитка на центральной аллее вся разрушена, на детской площадке нет даже песка и ребенок, съезжая с горки, падает на жесткий грунт, лавочки с навесами сломаны, и вообще весь парк грязный и неухоженный.

Картина в парке имени 70-летия Победы не краше: обрушилась часть тротуара, рядом — открытый канализационный люк (приваленный сухими ветками), вся территория перекопана траншеями (в которые обещали уложить поливочный водопровод, а потом просто бросили все на полпути), рядом с детской площадкой лежат как раз те брошенные коммуникации, даже урны дырявые.

А ведь оба этих парка не так давно ремонтировали. На благоустройство парка 70-летия Победы только в 2015-м было потрачено 20 миллионов рублей. В парк Гагарина «закопали» не меньше.

Общественники оградили опасные места специальной лентой, чтобы уберечь волгоградцев от травмирования, а заодно и привлечь внимание властей к назревшим проблемам.