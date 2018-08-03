Московский школьник с 400 баллами за ЕГЭ поступил в МГУ

Ранее стало известно, что Салимгареев, набравший 400 баллов по четырем предметам ЕГЭ, набрал еще 100 баллов на внутреннем экзамене по математике на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ.

«Другого нельзя было и ожидать! Рад, что теперь смогу взять справку, что я студент», — сказал РИА Новости Салимгареев.