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18:04 (мск), источник: РИА Новости

Московский школьник с 400 баллами за ЕГЭ поступил в МГУ

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Московский школьник Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов за ЕГЭ, заявил, что поступил на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ.

Ранее стало известно, что Салимгареев, набравший 400 баллов по четырем предметам ЕГЭ, набрал еще 100 баллов на внутреннем экзамене по математике на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ.

«Другого нельзя было и ожидать! Рад, что теперь смогу взять справку, что я студент», — сказал РИА Новости Салимгареев.

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