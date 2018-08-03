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18:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Школьные базары открылись в Нижнем Новгороде

Первые из них стартовали в Ленинском и Сормовском районах.

Школьные базары начали открываться в Нижнем Новгороде. Первых из них открылись еще 1 августа в Ленинском и Сормовском районах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

— 6 августа в 10:00 начнет свою работу традиционная ярмарка школьных товаров на площади у Дворца культуры «ГАЗ», — говорится в сообщении. — Она будет работать с 6 августа по 7 сентября. Здесь родители смогут приобрести для своих детей письменные принадлежности, ранцы, портфели и школьную форму.

Также с 1 августа начал свою работу школьный базар на площади около кинотеатра «Россия» в Ленинском районе и около дома № 115 по улице Коминтерна в Сормовском районе. С 13 августа школьные базары начнут работать в Приокском и Советском районах. А вот в Канавинском и Нижегородском районах с местами проведения школьных базаров еще не определились.

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