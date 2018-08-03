Школьные базары открылись в Нижнем Новгороде

Школьные базары начали открываться в Нижнем Новгороде. Первых из них открылись еще 1 августа в Ленинском и Сормовском районах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

— 6 августа в 10:00 начнет свою работу традиционная ярмарка школьных товаров на площади у Дворца культуры «ГАЗ», — говорится в сообщении. — Она будет работать с 6 августа по 7 сентября. Здесь родители смогут приобрести для своих детей письменные принадлежности, ранцы, портфели и школьную форму.