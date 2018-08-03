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20:08 (мск), источник: Kazinform

Гроза и шквалистый ветер накроют Астану, Акмолинскую и Костанайскую области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Гроза и шквалистый ветер ожидаются в Астане, Акмолинской и Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Источник: Kazinform

4 августа в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем, местами 15−20 м/с. Ночью и утром местами туман.

В Астане днем 4 августа ожидаются гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15−20 м/с.

Вероятность шторма 85−90%.

4 августа в Костанайской области ожидаются местами гроза, северо-западный ветер при грозе 15−20 м/с.

Вероятность шторма 90−95%.

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