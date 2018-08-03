Гроза и шквалистый ветер накроют Астану, Акмолинскую и Костанайскую области

Гроза и шквалистый ветер накроют Астану, Акмолинскую и Костанайскую области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Гроза и шквалистый ветер ожидаются в Астане, Акмолинской и Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».