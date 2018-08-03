Гроза и шквалистый ветер накроют Астану, Акмолинскую и Костанайскую области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Гроза и шквалистый ветер ожидаются в Астане, Акмолинской и Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Гроза и шквалистый ветер ожидаются в Астане, Акмолинской и Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
4 августа в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер
В Астане днем 4 августа ожидаются гроза, ветер
Вероятность шторма 85−90%.
4 августа в Костанайской области ожидаются местами гроза,
Вероятность шторма 90−95%.