Ученые определили токсичность московских дождей

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Сотрудники Химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова совместно с американским коллегой измерили содержание различных загрязняющих органических веществ в московских осадках. Так они косвенным путем выяснили, что воздух российской столицы содержит более 700 органических соединений, а бензапирена, дибутилфталата и фенолов в нем больше, чем должно быть. Научная статья об этом исследовании опубликована в журнале Science of The Total Environment.

Пробы дождя брали в Москве с 7 апреля по 15 мая 2017 года. Их собирали в сосуды на крыше Химического факультета МГУ на юго-западе столицы и жилого дома на севере города. Затем образцы анализировали с помощью газовой хроматографии, а также газовой хроматографии/масс-спектрометрии высокого разрешения. Последний метод позволяет наиболее точно определять концентрации различных веществ и выявлять очень маленькие их количества. Состав дождевой воды сравнивали с контрольным образцом — сверхчистой водой Milli-Q.

Газовая хроматография выявила в собранной воде более 700 различных веществ, а более точная модификация — около 1000. Из обнаруженных соединений исследователи сосредоточились на 160.

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Среди них были канцерогены — полиароматические углеводороды (ПАУ). В эту категорию входят нафталин и бензапирен. В России только для этих, одних из наиболее токсичных, ПАУ установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе. В шести из восьми образцов для бензапирена они были превышены. Содержание одного из пластификаторов и тератогенов (т.е. опасных для будущих детей веществ), дибутилфталата, в некоторых образцах тоже «выходило за рамки дозволенного»: его ПДК в воде из рыболовецких угодий составляет 1 мкг/л, а в московских осадках порой составляет 7,6 мкг/л. Норма по фенолам в одном из образцов также была превышена (т.е. более 1 мкг/л), но в среднем концентрация этой группы ядовитой органики была в несколько раз ниже, чем в осадках крупных городов Швейцарии, Германии и Франции.

Еще московский дождь весны 2017-го содержал неожиданно много (до нескольких сотен нг/л) эфиров фосфорной кислоты. Они весьма летучи, но негорючи, не взрываются и не разлагаются под действием света и температуры. Для них не установлены предельно допустимые концентрации и неизвестно, как они воздействуют на организм человека. Однако с начала наблюдений авторов статьи за московским воздухом, с 2012 года, их концентрация заметно выросла, так что за ней стоит наблюдать и дальше.