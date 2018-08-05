Ожирение увеличило период заразности у взрослых с гриппом

Статья опубликована в журнале Journal of Infectious Diseases.

К 2025 году ожирение прогнозируется у каждого пятого жителя Земли; по данным Росздравнадзора, избыточный вес есть почти у половины россиян (людей с ожирением в стране, по разным оценкам, около 25 процентов против, например, 35 процентов в США). Предыдущие исследования показывали, что ожирение, в частности, может влиять на тяжесть течения гриппа и на риск серьезных осложнений, при которых требуется госпитализация. Кроме того, сезонная вакцинация от гриппа при ожирении может быть значительно менее эффективна, чем при нормальной массе тела.

Обри Гордон (Aubree Gordon) из Мичиганского университета и ее коллеги решили выяснить, как избыточная масса тела влияет на заразность гриппа и, в частности, на продолжительность периода вирусовыделения (viral shedding), когда человек может заразить других.

Для этого группа Гордон наблюдала за состоянием здоровья 1783 жителей столицы Никарагуа в 2015—2017 годах, в течение трех сезонов гриппа. Ученые оценивали наличие симптомов болезни и ее течение у людей с нормальным весом и с ожирением, при котором индекс массы тела (ИМТ) у взрослого человека составляет не менее 30. У заболевших и их родных замеряли температуру и брали мазки из носа и горла, в которых искали следы вирусной РНК.

Выяснилось, что у людей с ожирением и двумя и более симптомами гриппа типа А вирус выделялся на 42 процента дольше, в среднем 5,2 дня против 3,7 дня у людей без ожирения. Для тех, у кого грипп протекал бессимптомно или слабо, разница оказалась еще существеннее и составила 104 процента (3,2 дня против 1,6 дня). Похожей зависимости для детей младше 18 лет и для больных гриппом типа B установить не удалось — ученые пока не знают, с чем связана такая разница между типами гриппа.

Авторы исследования отмечают, что ожирение вызывает хронические воспалительные процессы в организме, которые усиливаются с возрастом. Это, по их предположению, и может влиять на продолжительность вирусовыделения. Для выяснения конкретного механизма влияния лишнего веса на течение и распространение гриппа типа А потребуются дополнительные исследования, которыми сейчас занимаются авторы статьи.

Ранее канадские ученые показали, что ожирение без других нарушений обмена веществ не повышает риск смерти от различных причин. Для этого они в течение тринадцати лет наблюдали более 50 тысяч человек, страдающих от ожирения и других заболеваний.