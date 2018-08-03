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21:15 (мск), источник: Zakon.kz

«Блатные» дети занимали места в детском саду для туберкулёзников

Выяснилось, что врач-фтизиатр Талгарской районной больницы выдавал липовые справки.

Источник: Zakon.kz

Скандал разразился в Алматинской области: детский сад санаторного типа для детей, которые переболели туберкулёзом, посещали совершенно здоровые чада бизнесменов и чиновников. При этом те, кто действительно нуждался в особом уходе, годами стояли в очереди. Вопиющие факты вскрыла прокурорская проверка, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Санаторный детский сад — единственный на регион. Однако после прокурорской проверки группы здесь пустуют. На сегодняшний день сад посещают всего 13 детей. Но так было не всегда. Обычно в саду, рассчитанном на сто мест, работа кипела: усиленное питание, сон, отдых, закаливание для детей, которые переболели туберкулёзом, либо контактных, то есть, из семей, где есть взрослые пациенты тубдиспансера. Однако после многочисленных жалоб на то, что в этот детский сад невозможно попасть, прокуроры провели проверку, которая выявила, что за последние два года более ста абсолютно здоровых детей посещало детское учреждение незаконно.

Бакустар Кыдырбаев, прокурор Талгарского района:

— При изучении личных дел детей было установлено, что, в основном, это дети жителей Талгарского района, имели место факты, когда дети госчиновников находились там, дети местных предпринимателей. Но фактически все дети были здоровыми, никогда не болели туберкулёзом, на учёте не состояли и в помещении в данное детское учреждение не нуждались.

Выяснилось, что врач-фтизиатр Талгарской районной больницы выдавал липовые справки. Сейчас доктор уволен, но этим он не отделается: возбуждено уголовное дело за подделку официальных документов. Врачу грозит до 4 лет лишения свободы. К этому же фтизиатру месяцами ходили люди, чьи дети действительно нуждались в особом уходе.

Ребёнок этой женщины ждал места в санаторном детсаду больше года:

— Мы ходили туда, нам сказали, мест нет, и нам отказали. Мы несколько раз ходили, там отказали. Потом выяснилось, что там прокуратура была… Ну, проверка была. После этого я пришла обратно в Талгарский ЦРБ, в тубдиспансер. Сдала документы. Нас приняли. Сейчас, слава богу, ребёнок мой ходит в тот садик.

Прокурорская проверка также выяснила, что заведующая санаторным детским садом принимала детей «нужных» родителей за определённую мзду. Со 2 июля женщина официально находится в отпуске. Известно, что в отношении её идёт досудебное расследование по статье «Превышение должностных полномочий», что предполагает до трёх лет лишения свободы. Заведующую сейчас заменяет методист.

Майра Жунусова, и.о. заведующей санаторным детским садом:

— За приём детей отвечает медсестра, потому что мы принимаем с больницы документы медицинские. Я в них не разбираюсь. Поэтому принимает у нас медсестра и заведующая.

Зимой, когда прокуроры только начали проверять все документы, администрация санаторного детского сада внесла в Устав изменения, чтобы оправдать свои действия. Кстати, без согласования с акиматом, отделом образования и здравоохранения, самовольно менять Устав они тоже не имели права.

Нургуль Матжанова, заместитель директора Талгарской районной больницы:

— В этот же детский сад при наличии свободных мест также принимаются дети группы высокого риска и дети часто и длительно болеющие хроники. Это было отражено в уставе от 5-го февраля 2018 года, потому и были дети туда направлены.

Сейчас этот пункт из Устава детского учреждения удалён. В санаторный садик снова будут принимать только детей контактных с туберкулёзом, а также переболевших этим недугом. В ближайшее время заведение укомплектуют, и группы заполнит ребятня.

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