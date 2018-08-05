Гипотезу об эволюции человеческой речи опровергли

Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Считается, что ген FOXP2, связанный с развитием речи, объясняет эволюционное преимущество современного человека перед неандертальцами. Исследование, опубликованное в 2002 году в журнале Nature, утверждало, что именно работа FOXP2 и развитие языковых навыков стали причиной распространения человеческого рода по Африке 100 тысяч лет назад. Авторы нового исследования решили проверить эти результаты на более крупной базе генетических данных.

16 лет назад ученым не были доступны методы генетического анализа, которые есть у современных исследователей. Поэтому они смогли проанализировать лишь небольшую базу генетических данных (полученную всего от 20 людей, преимущественно европейского происхождения). Ученые посчитали, что старые результаты нужно уточнить, причем особенное внимание уделить геному выходцев из Африки.

Авторы использовали в основном открытые базы данных о геноме древних и современных людей (например, доступную для всех базу проекта 1000 Genomes Project Consortium). Ученые применили несколько статистических методов, но ни один из них не подтвердил результаты работы 2002 года. Оказалось, что FOXP2 был и у предшественников современного человека и вовсе не был нашей уникальной особенностью.