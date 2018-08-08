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16:20 (мск), источник: Esquire

«Наверное, мужики досюда не дочитают». Девушки придумали, как открыто обсуждать в сети свои секреты

Интернет-пользовательница @_vanswan опубликовала в своем твиттере сообщение с двойным дном: на первый взгляд пост выглядит как безобидный вопрос о косметике, но при внимательном чтении выясняется, что девушка спрашивает, как незаметно украсть деньги с банковской карты мужчины.

«Наверное, мужики досюда не дочитают», — пишет девушка, подразумевая, что мужчины теряют всякий интерес к предмету обсуждения, когда натыкаются на разговоры о косметике и уходе за собой.

Многие представители мужской половины в комментариях отметили, что и правда не стали дочитывать пост, когда увидели его в своей ленте в первый раз.

Дочитал только, когда пост попался на глаза второй раз. Пойду карту проверю.

Только навыки скорочтения помогли сразу выхватить несколько слов из последней фразы, поделить на ноль и затем прочитать внимательно.

Женщины тем временем подхватили шутку, под постом развернулась целая дискуссия, в которой обсуждение праймеров и косметических брендов перемешалось с советами по денежным переводам.

У никса очень ограниченный выбор, и мне кажется что под обычный тональник он слишком плотно ляжет. Разве сейчас не везде присылают смс?

— A (@_vanswan) August 2, 2018.

Праймер там и правда на основе силикона и может показаться, что он лежит плёнкой и плотно, но зато выравнивает перед тональником текстуру кожи. На алиэкспрессе без подтверждения по смс.

— Aнна Велликок (@annavellikok) August 2, 2018.

У меня кожа склонная к сухости и с порами обычно все в порядке, если нормально снимать двухфазной мицелляркой, но по пэйпассу больше чем на тыщу не купишь же без пинкода?

— A (@_vanswan) August 2, 2018.

Главное, чтобы летом увлажняющий крем был с SPF с защитой повыше, этим часто пренебрегают в городе. Рекомендую CeraVe или La Roche Posay, или можно попросить его скинуться на подарок вашим общим друзьям и не покупать этот подарок.

— Aнна Велликок (@annavellikok) August 3, 2018.

Даже если кожа смуглая, ей тоже нужна защита. Очень эсте лаудер в стике хороший, там 50спф и с цветами, хорошая идея, кстати. Главное сделать селфи с роскошным букетом и не покупать его.

— Digital burrito (@Fillalimona) August 3, 2018.

Даже если кожа смуглая, ей тоже нужна защита. Очень эсте лаудер в стике хороший, там 50спф и с цветами, хорошая идея, кстати. Главное сделать селфи с роскошным букетом и не покупать его.

— Digital burrito (@Fillalimona) August 3, 2018.

Вскоре у поста с обсуждением косметики и финансов появились подражатели-мужчины:

Пацаны, подскажите нормальный антикинкер для спиннинга? А то у меня был целлулоидный, но говорят металлический лучше. А ещё какой эхолот взять: Garmin или Lowrance, и так как девочки, наверное, досюда не дочитают, короче, как сделать так, чтоб она не тырила у тебя деньги с карты?

— Артём Дерягин (@DerArto) August 3, 2018.

Мужчины, подскажите нормальный лобзик не из люкса? У меня был ручной, но там очень тонкое полотно и зубья уже на 15 отверстии стачиваются, особенно если древесина ещё плотная, и наверное бабы досюда не дочитают, короче, как незаметно спрятать заначку от жены?

— Нежный дорожник (25+) (@Djogot) August 3, 2018.

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