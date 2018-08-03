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22:52 (мск), источник: РИА Новости

МЧС предупредило москвичей о жаре в субботу

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Московский главк МЧС предупреждает о жаре до 29 градусов и грозе с порывами ветра до 15 метров в секунду в субботу, 4 августа.

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Источник: РИА Новости

«По прогнозу синоптиков Росгидромета 4 августа 2018 года на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью, с 3 августа на 4 августа, 16…18 градусов, в центре города — 19…21 градус, днем 4 августа — 27…29 градусов… Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5−10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр продлил на субботу «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.
Уровни опасности погоды
Источник:©РИА "Новости"
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