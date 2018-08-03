МЧС предупредило москвичей о жаре в субботу

«По прогнозу синоптиков Росгидромета 4 августа 2018 года на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью, с 3 августа на 4 августа, 16…18 градусов, в центре города — 19…21 градус, днем 4 августа — 27…29 градусов… Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5−10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.