Психотерапевт: каждая татуировка для Zombie Boy была «дозой»

Источник: AP 2018

Канадец Рик Дженест, или Zombie Boy, известный благодаря множеству татуировок и видеоклипу американской певицы Леди Гаги, покончил с собой, сообщила в пятницу радиостанция Radio Canada со ссылкой на полицию.

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Как сообщается, Дженест был обнаружен мертвым в среду в Монреале. Ему было 32 года. Согласно данным властей, мужчина испытывал психологические проблемы.

Рик Дженест приобрел популярность в 2011 году после съемок в клипе Леди Гаги на песню «Born This Way», после чего участвовал во множестве показов дизайнеров. Узнав о случившемся, Леди Гага написала в Twitter, что «более чем опустошена» этим известием.

Рик Дженест попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок насекомых и костей. Чернильными рисунками было покрыто не менее 90% его тела.

Дженест сделал свою первую татуировку после операции по удалению опухоли мозга, которую он пережил в 15 лет. Как сообщает канадская радиостанция, его прозвище возникло именно в то время.

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Доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, психотерапевт Рамиль Гарифуллин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем было связано решение Рика Дженеста покрыть практически все свое тело татуировками.

«Тут правильно говорить не о том, что татуировки ведут к каким-то психологическим состояниям. А наоборот, изначально существует уже определенное психологическое состояние — депрессия, пустота, какие-то потери смыслов, ценностей. Одним словом — страдания. И в этом случае люди ищут различные механизмы для того, чтобы как-то “привязаться” к жизни, организовать жизнеутверждение», — сказал Рамиль Гарифуллин.

При этом татуировка — это ведь не просто рисунок, это, прежде всего, процесс ее нанесения, при котором есть преодоление, испытание. И после этого человек на некоторое время приобретает некий подъем духа, и проблемы депрессии, пустоты, которые у него раньше были, как бы исчезают. Рамиль Гарифуллин психотерапевт

Он считает, что главная проблема Рика Дженеста состояла в том, что он страдал аддикцией, то есть испытывал привязанность к определенным ценностям, без которых уже не мог жить.

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«Надо признать, что эта личность, скорее всего, была аддитивной, то есть легко привязывалась к различным ценностям, без которых у нее возникали бы депрессии. Такими ценностями могут быть не только наркотики, алкоголь, такими ценностями могут быть, в том числе, и татуировки. Поэтому аддикция, как зависимость, часто является основанием для того, что человек себя изрисовывает, причем, не потому, что просто хочет поставить рекорд, а потому что у него ограниченная площадь тела, а приступы необходимости получения дозы переживания в процессе нарисования случаются все чаще и чаще, поэтому, конечно, он (Рик Дженест — ред.) был весь изрисован. То есть татуировки, их нанесение часто бывают продуктом этой аддикции», — отметил психотерапевт.

По его мнению, тематика татуировок в данном случае — вторична.

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«Они (такие люди, как Рик Дженест — ред.) организуют себе некую пограничную ситуацию между жизнью и смертью, некий экстрим. И на основании этого преодоления они ощущают некие ценности, происходит выброс адреналина и привязка к жизни на некоторое время.

Поэтому, повторюсь, этот человек страдал депрессивным синдромом. И с помощью своих аддикций, зависимостей вызывал у себя всплеск адреналина, как наркоман. Истоки — в его депрессии.